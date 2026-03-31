IEAT攜手大奧克拉荷馬市商會　拓展台美商貿、能源與產業合作

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(右)與OKC Chamber總裁暨執行長Christy Gillenwater(左)代表簽署MOU。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)昨(30)日由美洲委員會主任委員宗緒順率團前往美國奧克拉荷馬州與大奧克拉荷馬市商會(Greater Oklahoma City Chamber)簽署合作備忘錄締結姐妹會。

此次締盟是經由駐休士頓經濟組倪伯嘉組長穿梭安排，不僅為IEAT在奧克拉荷馬州的首個姐妹會，更是拓展美國中南部合作網絡的重要一步，為台灣企業進一步連結奧克拉荷馬州產業資源、掌握美國中南部市場新商機。

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宗緒順致詞時表示，美國長期為台灣重要經貿夥伴，雙方在科技、製造、能源、供應鏈及投資合作等領域往來密切，近年隨著全球產業重組與企業佈局加速，台美之間的產業互補性與合作空間也更加顯著。

IEAT黃文榮秘書長更於簽約後，現場隨即邀請OKC Chamber參加將於7月30日、31日舉辦的「2026年台美城市產業商機媒合會」來台推廣奧州產業優勢，展開兩會實質合作，進一步促進台灣與奧克拉荷馬州企業之間的商業交流、投資合作與供應鏈鏈結。

▲IEAT訪團與大奧克拉荷馬市商會合影。（圖／IEAT提供）

大奧克拉荷馬市商會 President & CEO Christy Gillenwater於致詞時表示，該會創立於1889年，代表橫跨10個郡、涵蓋多元產業的數千家企業，積極協助企業落地發展並推動高品質就業機會。奧克拉荷馬州本身亦具備鮮明且多元的產業特色。

該州除為美國重要航太產業重鎮與航空維修中心，聚集超過千家航太相關企業外，該州亦位於美國「風力走廊」核心地帶，在風能、原油與天然氣等領域具備明顯優勢，展現傳統能源與再生能源並進發展的產業條件。

她表示，此次與IEAT締盟，將有助於奧克拉荷馬州企業與台灣企業建立更直接、更穩定的交流管道，未來也期待在經貿合作、產業對接及市場拓展等方面創造更多實質成果。

▲IEAT與OG&E電力公司交流。（圖／IEAT提供）

IEAT訪團在奧克拉荷馬州期間，也透過大奧克拉荷馬市商會安排，與當地重要能源企業 OG&E (Oklahoma Gas & Electric Company)進行交流。OG&E以具競爭力的電價聞名，其電價水準約低於全美平均35%，穩定且具成本優勢的能源供應，使奧克拉荷馬州在吸引製造業與能源密集型產業方面具備強勁競爭力。

另一方面，OG&E亦積極推動能源轉型，逐步提升風能與太陽能等再生能源發電比重，並結合天然氣等低碳排能源，打造更具韌性與永續性的供電體系。透過此次交流，IEAT訪團不僅對奧州能源基礎建設與企業用電優勢有更深入了解，也看見未來台美雙方在能源科技、智慧用電管理及產業合作上的前瞻商機。

近來美國中南部各州在先進製造、航太、能源、半導體及智慧科技等領域快速成長，已成為全球產業布局與跨國投資的重要戰略區域。奧克拉荷馬州憑藉其能源優勢、航太基礎、物流條件及友善的產業發展環境，正逐步在美國中部產業版圖中展現更重要的地位。此次IEAT與大奧克拉荷馬市商會締盟，除有助於深化台美地方層級的經貿互動，更有望透過兩會平台，協助台灣企業掌握美國中部發展趨勢，發掘更多元且具前瞻性的商業合作機會。