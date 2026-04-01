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TISA基金6檔績效翻倍　統一投信占兩席最大贏家

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會去(2025)年力推TISA基金，上路至今9個月，已經有六檔績效突破100%。統一投信占兩檔，凱基、富邦、施羅德、保德信各一檔。其中，唯有「統一台灣動力基金-TISA」、「統一大滿貫基金-TISA」這兩檔規模超過億元。

要被選為TISA級別基金絕非易事，必須通過主管機關層層的嚴格篩選，包括成立年限、基金規模以及長期績效等，都須符合規範，才能發行TISA級別基金。換句話說，等於是官方嚴選。

據CMoney統計TISA基金成立以來績效排行榜，六檔績效翻倍的基金包括：統一台灣動力、統一大滿貫、凱基台灣精五門、富邦精銳中小、PGIM保德信中小型股、施羅德台灣樂活中小，報酬率在107%至131%之間。

由於TISA投資訴求1000元起即可投資，且限定只能定期定額，基金規模成長曲線為涓涓細流型，多數規模仍只有數百萬至千萬元不等。截至2月底，這六檔績優TISA基金，只有統一台灣動力基金、統一大滿貫基金的TISA級別規模突破億元大關，分別為：1.98億與1.62億，兩檔加總3.6億，遠超過其他四檔基金1.5億總和。顯示在TISA戰場上，小資族的資金高度集中流向統一投信。

進一步比較原級別基金規模，統一大滿貫基金原級別規模高達203.87億元、統一台灣動力基金原級別規模近70億元，都是中大型基金，且是統一投信旗下有口碑的老牌長青樹。值得一提的是，這兩檔基金經理人都是張哲瑋，他最近也將跨足主動式ETF，操盤「統一台股升級50主動式ETF」（00403A）。

根據統一投信官網資料，即將在4月下旬募集的00403A，將以市值前50大企業為基底，並以市值前51~200大企業為主要增強選股池，精選50檔個股，組成「升級版的市值50」投資組合，因應市場及產業環境變化，即時動態調整，以追求超額報酬為目標，並且設有季配息機制。

上述兩檔TISA基金、00403A主動式ETF來自同一個操盤手，怎麼挑選的關鍵在於你的資金規劃與交易習慣。TISA基金免手續費、低經理費，限定定期定額、千元起扣，設計邏輯就是幫小資族建立儲蓄紀律，適合每月固定扣款、不想盯盤的長期累積型投資人；00403A則預定在證券市場交易，流動性與即時報價優於一般共同基金，可單筆進場、即時買賣，還有季配息機制，適合想靈活操作又期待現金流的投資人。但兩者並非互斥，投資人可採「核心與衛星」配置策略，以TISA基金做為長期紀律扣款的核心部位，並輔以00403A 進行分批布局。

▲▼統一投信業配。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

關鍵字： TISA基金台股投資統一投信定期定額主動式ETF

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