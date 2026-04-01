ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

TISA基金6檔績效翻倍　統一投信占兩席最大贏家

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會去(2025)年力推TISA基金，上路至今9個月，已經有六檔績效突破100%。統一投信占兩檔，凱基、富邦、施羅德、保德信各一檔。其中，唯有「統一台灣動力基金-TISA」、「統一大滿貫基金-TISA」這兩檔規模超過億元。

要被選為TISA級別基金絕非易事，必須通過主管機關層層的嚴格篩選，包括成立年限、基金規模以及長期績效等，都須符合規範，才能發行TISA級別基金。換句話說，等於是官方嚴選。

據CMoney統計TISA基金成立以來績效排行榜，六檔績效翻倍的基金包括：統一台灣動力、統一大滿貫、凱基台灣精五門、富邦精銳中小、PGIM保德信中小型股、施羅德台灣樂活中小，報酬率在107%至131%之間。

由於TISA投資訴求1000元起即可投資，且限定只能定期定額，基金規模成長曲線為涓涓細流型，多數規模仍只有數百萬至千萬元不等。截至2月底，這六檔績優TISA基金，只有統一台灣動力基金、統一大滿貫基金的TISA級別規模突破億元大關，分別為：1.98億與1.62億，兩檔加總3.6億，遠超過其他四檔基金1.5億總和。顯示在TISA戰場上，小資族的資金高度集中流向統一投信。

進一步比較原級別基金規模，統一大滿貫基金原級別規模高達203.87億元、統一台灣動力基金原級別規模近70億元，都是中大型基金，且是統一投信旗下有口碑的老牌長青樹。值得一提的是，這兩檔基金經理人都是張哲瑋，他最近也將跨足主動式ETF，操盤「統一台股升級50主動式ETF」（00403A）。

根據統一投信官網資料，即將在4月下旬募集的00403A，將以市值前50大企業為基底，並以市值前51~200大企業為主要增強選股池，精選50檔個股，組成「升級版的市值50」投資組合，因應市場及產業環境變化，即時動態調整，以追求超額報酬為目標，並且設有季配息機制。

上述兩檔TISA基金、00403A主動式ETF來自同一個操盤手，怎麼挑選的關鍵在於你的資金規劃與交易習慣。TISA基金免手續費、低經理費，限定定期定額、千元起扣，設計邏輯就是幫小資族建立儲蓄紀律，適合每月固定扣款、不想盯盤的長期累積型投資人；00403A則預定在證券市場交易，流動性與即時報價優於一般共同基金，可單筆進場、即時買賣，還有季配息機制，適合想靈活操作又期待現金流的投資人。但兩者並非互斥，投資人可採「核心與衛星」配置策略，以TISA基金做為長期紀律扣款的核心部位，並輔以00403A 進行分批布局。

▲▼統一投信業配。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

關鍵字： TISA基金台股投資統一投信定期定額主動式ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊紫突被告知新戲要播了　一臉問號：我不知道啊！

推薦閱讀

快訊／速食店消費2元發票爽中千萬　14張1-2月大獎發票一次看

快訊／速食店消費2元發票爽中千萬　14張1-2月大獎發票一次看

財政部今（2）日公告1-2月期統一發票千萬特別獎「87510041」有14名幸運兒中大獎，其中有民眾在麥當勞拿到一張消費金額2元的發票，幸運抱走千萬獎金。

2026-04-02 16:36
75萬名股民注意！凱基金總座：股利不低於去年0.95元　全數現金

75萬名股民注意！凱基金總座：股利不低於去年0.95元　全數現金

擁有75.5萬名股東凱基金（2882）於今（2）日召開法說會，總經理楊文鈞指出，股利政策應保穩定、可預期性，未來對外溝通會有很大部分在說明股利發放來源，盼投資人了解，今年股利會以現金為主，未來有特殊情況才會搭配股票股利，去年因雙重槓桿比為122%比同業高，每股配發0.85元現金股息，又搭配0.1元股票股利，總股利共0.95元，今年會向董事會建議總股利金額將不低於去年。

2026-04-02 16:41
南亞科3月營收181.7億元「年增560%」　Q1創歷史單季新高

南亞科3月營收181.7億元「年增560%」　Q1創歷史單季新高

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈3月份自結合併營收為新台幣181.70億元，較上月增加16.42%，較去年同期增加560.04%。

2026-04-02 16:19
國票金經營權大戰紀念品升級　21萬股民喜迎「高級法蘭絨毯」

國票金經營權大戰紀念品升級　21萬股民喜迎「高級法蘭絨毯」

擁有逾21萬股民的國票金（2889）因今年董事改選陷經營權大戰，今（2）日公司揭露股東會紀念品「高級法蘭絨毯」展現誠意，與過去4次股東會年年送出50元超商卡大不同，股民喜迎紀念品升級。

2026-04-02 13:15
英特爾斥資142億美元　買回愛爾蘭晶圓廠股權

英特爾斥資142億美元　買回愛爾蘭晶圓廠股權

根據外媒綜合報導，Intel宣布，將斥資142億美元（約新台幣4500億元）買回愛爾蘭晶圓廠Fab 34的部分股權，從Apollo Global Management手中回收先前出售的49%持股，顯示公司策略由保守轉向積極擴張。

2026-04-02 13:26
台股激情震盪！選股不選市成為主旋律　太空衛星具長線成長性

台股激情震盪！選股不選市成為主旋律　太空衛星具長線成長性

美國總統川普於今（2）日進行演說，提及未來2～3周將猛烈攻擊伊朗，台股開高走低，震盪幅度達900多點，野村投信表示，市場對利空逐步鈍化，資金回流具成長性的核心族群，地緣政治不確定仍高，台股短線需防範震盪加劇，而策略應回歸「選股不選市」，其中低軌衛星產業受惠於全球衛星通訊需求擴張，以及市場對今（2026）年衛星相關產業里程碑與 SpaceX 潛在上市題材的想像，長線成長趨勢明確。

2026-04-02 12:52
快訊／1-2月統一發票14人爽抱千萬獎　200萬開出19張

快訊／1-2月統一發票14人爽抱千萬獎　200萬開出19張

財政部將在今（2）日傍晚公告今年1-2月統一發票大獎幸運兒消費清冊，其中千萬特別獎號碼「87510041」有14名幸運兒中大獎，200萬元特獎號碼「32220522」則開出19張，包括7-11、全家各有民眾只花39元就抱走千萬大獎。

2026-04-02 10:30
韓記憶體股受戰爭重創　頂尖操盤人：值得買入、局勢降溫後暴衝

韓記憶體股受戰爭重創　頂尖操盤人：值得買入、局勢降溫後暴衝

一家頂尖基金操盤人認為，韓股和台股的科技板塊在中東戰爭中遭受了重創，點名韓記憶體晶片股1日雖強力反彈，但估值仍屬便宜，一旦中東局勢降溫，它們有望從中受益，可能會躋身漲幅最大的股票之列，以SK海力士而言，這一段拋售提供了一個非常好的買入機會。

2026-04-02 11:42
川普「沒說」停戰　國際油價直線急拉飆破106美元

川普「沒說」停戰　國際油價直線急拉飆破106美元

美國總統川普演說未能發出局勢降溫的明確信號，國際油價在演說後走高，布蘭特原油（ICE Brent Crude）漲5%，現報每桶106.24美元；美國西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）漲4%，現報每桶104.14美元。

2026-04-02 10:01
UBS示警！油價飆上每桶150美元　日圓會貶破175

UBS示警！油價飆上每桶150美元　日圓會貶破175

中東戰事持續升溫，美國總統川普強硬表態將「完成對伊朗的軍事行動」，帶動國際油價急漲、亞股全面走弱。市場憂心能源供應受阻恐推升通膨壓力，連帶加劇日圓貶值風險，瑞士銀行（UBS）更示警，在油價飆上每桶150美元情境下，日圓兌美元恐進一步失控至175。

2026-04-02 11:58

讀者迴響

熱門新聞

繳水電費雲端發票中百萬　獎落2縣市

清明連假出勤薪資一次看　周五補假周六加班給付大不同

快訊／速食店消費2元發票爽中千萬　14張1-2月大獎發票一次看

買麥當勞「2元塑膠袋」中千萬發票　分店曝光

國票金經營權大戰紀念品升級　21萬股民喜迎「高級法蘭絨毯」

快訊／土城花15元停車爽中200萬　19張1-2月特獎發票一文看

「小台積」0052拆分後首配1.199元　股價勁揚逾4％

獨／國安基金例會4／13召開　中東戰爭聚焦進場護盤

今年散貨總量僅成長1.9%　但長航線佔比上升推動延噸海浬成長

陸籍航空客運燃油附加費大漲　貨運部分仍維持全包運價

南亞科3月營收181.7億元「年增560%」　Q1創歷史單季新高

荷莫茲海峽通行費開徵　海運高層：是航運貿易另一個災難開始

快訊／1-2月統一發票14人爽抱千萬獎　200萬開出19張

她當沖慘賠「4年滾出700萬」翻身

荷莫茲海峽逐漸開放中　海運界都看川普明天怎麼說

股價跌剩4元！國鼎將終止興櫃交易

75萬名股民注意！凱基金總座：股利不低於去年0.95元　全數現金

買房選這裡！北北基桃買房優勢一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人
10天3起規模7強震「真的不尋常」！郭鎧紋警告：恐是更大地震前兆

10天3起規模7強震「真的不尋常」！郭鎧紋警告：恐是更大地震前兆

印尼清晨7.4強震引海嘯！　沿岸出現0.3公尺高浪建築倒塌1人死亡

印尼清晨7.4強震引海嘯！　沿岸出現0.3公尺高浪建築倒塌1人死亡

坐擁水岸首排！交通機能雙優勢　「漢皇River Sky」重塑永和新面貌

坐擁水岸首排！交通機能雙優勢　「漢皇River Sky」重塑永和新面貌

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366