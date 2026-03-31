4月民生用天然氣價格不調整　電業用戶調漲41.58%

▲中油大樓（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油今(31)日宣布，4月民生用天然氣不調漲，工業用戶微漲5%、電業用戶漲幅則達41.58%。

受2月28日中東爆發美伊戰爭影響，國際液化天然氣(LNG)現貨市場價格創近3年新高，致使進口氣源成本大幅增加，台灣中油指出，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

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不過，為配合政府穩定國內物價政策，4月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，台灣中油自2021年至2026年1月累計吸收金額逾1300億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，4月工業用戶天然氣價格微幅調漲5%，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本，未調足部分持續由台灣中油吸收。電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58%。

台灣中油表示，自2月28日爆發美伊戰爭以來，已立即透過包括以提前調貨、同業換貨及市場購買現貨三大方案，確保國內天然氣供應無虞。台灣中油將持續掌握國際油氣市場動態，在兼顧公司穩健經營同時配合政府穩定物價政策審慎檢視國內氣價及吸收金額。