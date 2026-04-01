00929績效領先傳統高股息ETF　網友紛紛敲碗配息再上調！

▲受惠於台股開紅盤帶動整體投資氣氛，半導體與主流電子產業表現強勁。分析師觀察到高股息族群近期績效重新洗牌，具備政策題材與產業成長性的標的脫穎而出。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

今年高股息ETF績效洗牌，其中復華台灣科技優息（00929）表現格外搶眼，不僅擺脫去年落後態勢，更一舉躍升為高股息ETF績效第二名。分析師指出，00929指數調整後，持股結構貼近台股主流趨勢，尤其擴大半導體布局，並搭配具政策與產業題材的非電子股，帶動整體報酬表現，也拉開與傳統高股息ETF的差距。

CMoney資料顯示（截至3月27日），今年23檔高股息ETF績效分歧，僅7檔報酬率逾7%。台新永續高息中小（00936）以11.5%居冠，復華台灣科技優息（00929）以9.3%排名第二。相較之下，仍有近半數高股息ETF今年以來報酬率不到5%，部分甚至低於2%，顯示各ETF在選股邏輯與產業配置上的差異，已直接反映在績效表現上。

00929今年備受矚目，除了績效攀升，持股結構轉變也是關鍵。分析師指出，00929不再單純訴求高股息，而是同步納入市場能見度高且法人關注的關鍵個股，提升了ETF的跟漲能力。

首先，它是目前高股息ETF中唯一涵蓋半導體全產業鏈者，從上游材料、中游晶圓製造，到下游封測及先進製程供應鏈皆有著墨。上游納入環球晶與中美晶，中游布局台積電、聯電及世界先進，下游涵蓋力成、欣銓與矽格等封測股，並納入先進製程耗材廠家登，讓整體半導體配置更趨完整。

其次是精準掌握市場主流題材，科技與非電子族群皆有亮點。科技股涵蓋AI晶片需求強勁的台積電、受惠成熟製程回溫的聯電與世界先進，以及邊緣AI應用擴大的聯發科。非電子股則納入熱門標的可寧衛，持股比重約1.3%，為台灣規模逾千億元的台股ETF中持有比重最高者。

分析師表示，可寧衛受惠廢棄物處理法規趨嚴及長期需求成長，具備高進入門檻與現金流穩定特性，近期股價表現強勢，充分反映市場對其中長線成長潛力的評價。各論壇、社群討論區網友紛紛預測、敲碗00929延續過去一年配息調升趨勢，對於配息表現十分期待。

整體而言，投資專家認為，00929的優勢在於，選股納入市場關注度最高的科技族群，使ETF表現貼近產業趨勢。同時，不僅配置大型權值股，更納入具政策題材與成長潛力的非電子股，形成有別於其他高股息ETF的配置樣貌，成為推升今年績效的關鍵。