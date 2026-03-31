台新新光金併後首發股利　總座掛保證「優於去年、現金為主」

▲台新新金總經理林維俊。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有73.3萬名股東台新新光金（2887）於今（31）日召開法人說明會，對於市場關心股利政策，總經理林維俊表示，由於去年獲利表現，優於前年的前提下，今年配發的股利預期會比去年更好，配發方向以現金股息為主，是否搭配股票股利仍在討論中。

今日台新新光金法人說明會，公布去年營運成果，全年稅後淨利為374億元，較去年成長86%，創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.91元，稅後股東權益報酬率11.52%，每股淨值為17元，整體營運表現穩健，合併後整體綜效逐步展現。

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談到股利政策的方向，林維俊說，股利發放原則會以「獲利基礎、穩定性與同業競爭力」三大方向為綜合考量，獲利為基礎並強調穩定性，以及長期性執行，而非一年高、一年低波動，也不希望股利是暴衝或是暴跌，要讓股東們看到去年獲利，就能穩定掌握預期股利。

此外，他強調，股利發放要看獲利表現，以及子公司上繳問題，壽險公司上繳到金控，都要經過主管機關核定，因為股利盈餘配發率並非固定數字。

在銀行子公司營運表現方面，台新銀全年稅後淨利達214億元，年成長15.6%，合併新光銀行自7月24日至12月31日之獲利後，銀行子公司合計稅後淨利為253億元，年成長37%。

在人壽子公司方面，保費穩健成長以及投資收益增長挹注，台新人壽、新光人壽去年合併稅後淨利77億元，年增525%，其中包括台新人壽全年稅後淨利21億元，以及新光人壽自7月24日至年底之獲利貢獻，新光人壽新契約CSM達649億元，年成長69%，主要受惠於保障型商品銷售動能強勁，外幣保單占初年度保費(FYP)比重達68%，有助提升資產負債匹配效率並降低避險成本；證券子公司方面，台新證全年稅後淨利24 億元，合併元富證券7 月 24 日至12月31日之獲利後，稅後淨利48億元，年成長達105%。

台新新光金持續推進子公司合併作業，除投信、人壽已順利完成外，台新、元富兩家證券子公司也將於4月6日進行合併，銀行子公司的整併亦是按規畫進度持續進行，隨著子公司陸續完成合併，在集團資源整合與挹注下，可望進一步提升市場競爭力與整體經營成效。