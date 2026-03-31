4檔「抓去關」新名單　IC設計、光通訊、記憶體股都上榜

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（31）日公告4檔新處置股名單，全數由明（4月1日）起至4月16日列為分盤交易人工撮合，其中IC設計公司雅特力-KY（6907）、光通訊概念股IET-KY（英特磊，4971）為20分鐘撮合一次，另凌航（3135）、樂威科-KY（4154）2檔皆為5分鐘撮合。

IET-KY今日以每股572元作收，含今日在內最近6個營業日累積最後成交價漲幅達28.82%、最近6個營業日起迄兩個營業日之最後成交價價差達136.5元、當日週轉率達19.56%、當日本益比為346.67、股價淨值比為11.34且為其所屬產業類別股價淨值比之3.03倍、最近6個營業日(自當日之前一個營業日起)之當日沖銷成交量占總成交量比率達63.03%，當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達73.74%，因此列入處置。

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雅特力-KY則是因最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價跌幅達31.75%，短期內累計11個交易日列為注意股，今日進一步打入處置名單。

震盪劇烈的記憶體股也有標的列為處置名單，凌航（3135）最近6個營業日累積收盤價跌幅達34.69%，明（4月1日）起至4月16日列為處置股，每5分鐘撮合一次。

凌航在產業鏈的位置屬於中游記憶體模組廠，核心業務為DRAM與FLASH記憶體產品的應用開發與銷售，提供「設計、生產、製造」一站式記憶體解決方案，自從3月20日衝上每股157元天價後上攻無力，今日以下跌8元或7.27%、每股102元作收，本益比17.65倍。

櫃買中心指出，智慧生醫樂威科-KY（4154）也列為處置股，5分鐘人工撮合一次。