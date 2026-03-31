ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

矽光子商轉倒數　SEMI論壇攜台積電拆解兩大量產門檻

▲▼SEMI「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」。（圖／SEMI提供）

▲SEMI「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」。（圖／SEMI提供）

記者高兆麟／台北報導

SEMI國際半導體產業協會今日透過旗下SEMI矽光子產業聯盟舉辦「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」論壇，匯聚台積電（2330）、工研院、Coherent、聯鈞光電、住友電工、愛德萬測試等產業鏈關鍵企業，全面解析矽光子走向量產的兩大核心門檻與當前解方。
 
隨著AI算力需求持續爆發，資料中心對高速光互連架構的需求急遽攀升。根據預測，光收發器是資料中心數據傳輸的核心元件，2026年來自矽光子模組的銷售佔比將超過五成，相較2024年的33%大幅躍升。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「2026年是矽光子技術走向規模化部署的關鍵元年，突破光互連技術的量產瓶頸已成為產業當前最迫切的課題。這正是SEMI號召成立SiPhIA的初衷—匯聚產業鏈關鍵夥伴，整合各環節能量，協助產業將矽光子從技術驗證推進至規模化商轉。」本次論壇針對光電封裝精度與測試基礎架構兩道核心門檻，分別邀集關鍵產業鏈夥伴進行深度解析。
 
光電封裝的精度控制與光學互連的整合能力，是矽光子從技術驗證走向量產的首要挑戰。本次論壇匯聚光電封裝技術鏈的關鍵夥伴，台積電就COUPE與CPO架構的最新技術進展進行專題分享，Coherent解析驅動矽光子發展的核心光學技術，住友電工針對支援AI資料中心規模化部署的特種光纖解決方案進行分享，聯鈞光電則就先進光電封裝測試應用分享實務經驗。
 
台積電先進封裝整合四處處長侯上勇表示：「CPO技術的推進，需要供應鏈各環節的協同創新。台積電 COUPE 平台透過 SoIC 技術將電子積體電路與光子積體電路進行異質整合堆疊，預計按計劃將於今年進入量產階段，標誌著矽光子封裝技術正式從驗證走向商業部署。晶圓測試、光纖陣列單元與高速光學封裝組裝三大環節的技術突破，將是決定 CPO 能否順利規模化的關鍵。台積電期待透過 SiPhIA 的跨企業協作框架，與產業夥伴共同推進這三個環節的標準建立與量產落地。」
 
光電封裝技術的持續演進，為矽光子商業化奠定重要基礎，然而測試效率與製造成本的優化，同樣是實現規模化量產不可或缺的關鍵環節。本次論壇工研院電光系統所剖析AI資料中心矽光子測試基礎架構的建構方向與良率提升策略，愛德萬測試則就自動化測試設備（ATE）如何降低矽光子製造成本的具體方案進行分享，為產業提供可實際落地的量產洞察。
 
工研院電光系統所副所長暨矽光子產業聯盟副會長駱韋仲表示：「台灣產業全面進入矽光子領域，『做得出來』只是第一步，補足矽光子產業鏈中下游的關鍵缺口，也就是開發出能快速、精確且低成本篩選良品的自動化設備，才是技術商用化的真本事。隨著CPO（共同封裝光學）技術藍圖成為 AI 高速運算的必然趨勢，業界最大的瓶頸在於『測不準也量不快』。由於CPO封裝結構極其精密，晶片同時涉及光、電訊號的耦合，任何量測接觸點的微小偏移都會放大為顯著誤差，使晶圓級篩選失去可信度。為此，在SiPhIA聯盟及經濟部支持科專計畫的推動下，工研院正與國際夥伴暨本土設備廠商合力建立標準化量測流程，並透過 SiPhIA 平台加速跨廠商的測試標準制定。這不僅是技術突破，更是要讓台灣的測試能量成為全球矽光子供應鏈中不可或缺的一環，確保台灣在下世代光電整合架構中，從製造到驗證皆能掌握話語權。」
 
從光電封裝到測試量產，兩道門檻的系統性解析正是 SEMI SiPhIA串聯半導體與光電兩條產業鏈的具體實踐。SEMI SiPhIA自2024年成立以來已匯聚超過150家產業夥伴，串聯半導體製程、先進封裝與光電技術等完整供應鏈能量，協助產業縮短矽光子技術從研發到規模化部署的落地距離。根據SiPhIA首次核心成員調查，會員技術布局已聚焦1.6T與3.2T高速模組量產開發。展望下一階段，SEMI將持續透過SiPhIA深化跨企業協作、推進產業標準制定，並強化全球供應鏈連結，持續擴大矽光子產業生態系的整體能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： SEMI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【惡房仲甩巴掌】幸福家親上火線喊「永不錄用」醫療費負全責

推薦閱讀

外資賣超台股807億　鴻海、台積電入列賣最多前十個股

外資賣超台股807億　鴻海、台積電入列賣最多前十個股

台股今（31）日大跌795.17點作收，跌破季線，外資續殺紅眼，單日大舉賣超807.46億元，其中台新新光金（2887）賣最多，市場矚目權值股鴻海（2317）、台積電（2330）也列入賣超個股前十大排行榜中。

2026-03-31 17:37
台新新光金併後首發股利　總座掛保證「優於去年、現金為主」

台新新光金併後首發股利　總座掛保證「優於去年、現金為主」

擁有73.3萬名股東台新新光金（2887）於今（31）日召開法人說明會，對於市場關心股利政策，總經理林維俊表示，由於去年獲利表現，優於前年的前提下，今年配發的股利預期會比去年更好，配發方向以現金股息為主，是否搭配股票股利仍在討論中。

2026-03-31 17:31
台積電日本廠改3奈米後年量產　經濟部准了

台積電日本廠改3奈米後年量產　經濟部准了

經濟部投審會今日通過6件對外投資案，其中2案為台積電（2330）海外投資布局，包括300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD，以及台積電日本公司投資計畫，將製程技術及產能變更為生產3奈米製程之產品，月產能15,000片之12吋晶圓，並預計自2028年進行設備安裝設定及開始晶圓量產。

2026-03-31 16:28
台積電最後一單破萬張絕殺收最低1760　台股3月狂瀉3691點

台積電最後一單破萬張絕殺收最低1760　台股3月狂瀉3691點

受中東戰火情勢影響，台股今（31日）開低走低，台積電3月最後一筆成交13812張，摜殺20元至1760元，導致台股今日下跌795.17點、跌幅2.45％，以31722.99點作收，單日成交量7924.5億元。整個3月狂瀉3691.5點，終止連3個月月線收紅的態勢。

2026-03-31 13:36
多頭總司令撂話！張錫：台積電具2500元實力　台股跌破季線找買點

多頭總司令撂話！張錫：台積電具2500元實力　台股跌破季線找買點

美光昨（30）日重挫，引發今（31）日盤中記憶體殺盤，擁有台股多頭總司令稱號、東海大學客座教授張錫出席寬量國際（QIC）第二季國際媒體記者會分析，有AI供應鏈剛性需求支撐，是台股相對抗跌的關鍵，如果跌破季線的話，可以開始找買點，而台積電（2330）擁有技術領先優勢，以獲利成長四成來估算，股價可望上攻到2500元。

2026-03-31 12:47
謝金河點美股「科技七雄」遇考驗　台積電仍具支撐力

謝金河點美股「科技七雄」遇考驗　台積電仍具支撐力

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書發文指出，近期全球科技股面臨修正壓力，「科技七雄」正進入關鍵考驗時刻；同時，曹興誠也罕見談及投資，點名Tesla三大潛在風險，引發市場高度關注。他進一步指出，從股價表現來看，多數科技龍頭已跌破年線，僅少數如蘋果與Google仍相對抗跌，而上游製造端如台積電等則仍具支撐力。

2026-03-31 10:33
0050正2分割後首交易！2萬元入手價　跌逾4%買盤搶進

0050正2分割後首交易！2萬元入手價　跌逾4%買盤搶進

元大台灣50正2（00631L）完成1拆22分割作業，於今（31）日以20.14元恢復交易，為市場上最便宜的台股正2 ETF，受到中東地緣政治緊張情勢衝擊，台股開低走低，下跌逾400點，00631L隨之走低觸及19.3元，跌幅逾4%多，惟每張投資門檻下降到2萬元吸引買盤進場，到9點40左右，成交量來到11萬多張，為上市第二大成交量個股。

2026-03-31 09:57
AI伺服器需求支撐Q2記憶體合約價上行　CSP藉長約鎖定供貨

AI伺服器需求支撐Q2記憶體合約價上行　CSP藉長約鎖定供貨

根據TrendForce最新記憶體價格調查，2026年第二季因DRAM原廠積極將產能轉向HBM、server應用，並採「補漲」策略拉近各類產品價差，儘管終端市場面臨出貨下修風險，預估整體一般型DRAM(conventional DRAM)合約價格仍將季增58-63%。NAND Flash市場持續由AI、資料中心需求主導，全產品線連鎖漲價的效應不減，預計第二季整體合約價格將季增70-75%。

2026-03-31 15:31
破紀錄！00927新配0.94元　4／17前要上車

破紀錄！00927新配0.94元　4／17前要上車

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第12次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.94元，連兩季配息金額再創新高。若以3月31日收盤價23.4元來推算，預估單次配息率近4.02%，年化配息率約16.07%。本次除息日訂於4月20日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月15日。

2026-03-31 15:25
幼年股神！龍頭元大證曝12歲以下開戶增3成　最愛0056、台積電

幼年股神！龍頭元大證曝12歲以下開戶增3成　最愛0056、台積電

台股交易熱度持續升溫，也催生一波「幼年股神」理財潮。根據券商龍頭元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破3成，且開戶年齡持續下探，平均僅6歲，顯示家長提早為孩子布局資產的趨勢愈來愈明顯，長線投資觀念逐步向下扎根。

2026-03-31 12:44

讀者迴響

熱門新聞

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

台積電最後一單破萬張絕殺收最低1760　台股3月狂瀉3691點

台股大跌逾788點失守32k　記憶體股4檔殺跌停

1股也能領！　台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎

0050正2分割後首交易！2萬元入手價　跌逾4%買盤搶進

27歲爆倉負債75萬躺地哭　正妹3招翻身月領4.5萬

股價跌就焦慮！理財作家「曝1招」一定賺

3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

多頭總司令撂話！張錫：台積電具2500元實力　台股跌破季線找買點

月薪49k！26歲妹子「每月存30k」理財觀曝

經濟部爆霸凌不改反檢討被害人　急發3聲明否認

外資狙殺！大砍台股807億元　連4個交易日賣超

ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易　00685L定5／15受益人大會

LaLa POS打造最快上手的生財系統

紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

華岡「台北快輪」以駛上駛下特性　為電商貨提供高效快速運務

塑膠袋之亂！經部急協調　保證「小北百貨和振宇五金」供貨穩定

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366