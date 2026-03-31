舊船越來越值錢　商船三井與日立要用舊船改造成浮式數據中心

▲商船三井與日立要用舊船改造成浮式數據中心。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

昨(30)日萬海航運(2615)公告出售3艘船齡25年的舊船，估計每艘售船利益約2200萬美元，達飛等買主都是要繼續運營船隻，並非拆解賣廢鐵，舊船因船價高漲，船公司都設法延長使用壽命，另廣為人知的是油輪當儲油槽，散裝船作養殖場，日本商船商井(MOL)與日立製造昨日簽屬合作備忘錄，將要將舊船改造成可移動的浮式數據中心。

歐洲與美國驗船機構台灣公司高階指出，舊船如果在固定位置用來作儲存或養殖，或許不需要驗船機構的檢驗，但因安全考量，估計部分國家會要求應取得驗船機構檢驗通過，如果有移動需要，就必須先經過航行安全等各項檢驗，MOL的規劃估計是高成本的使用計畫，應該也會選用較低齡且船況好的船隻。

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台灣港務公司高階則指出，不作裝卸、補給的船隻，基本上是無法彎靠碼頭的，估計要用來做儲油或是養殖的船隻，需要挑選風平浪靜港口，台灣港口海象不佳，不具備這樣的條件，碼頭資源也無法提供長時間靠泊，像大陸港口資源龐大，或是像新加坡外海海象好，就有可能供這些船長時間停泊，2009年海運市場低迷的時候，曾經有上百艘商船閒置在新加坡海岸與外海。

一般遠洋商船經濟壽命大致在20至25年之間， 25歲之後，油耗高、維修成本攀升、環保合規壓力加大，市場競爭力逐年減弱，大多數老舊散貨船最終都會走向拆解賣廢鐵的命運。

而近兩新造船價格飆漲，Alphaliner今年1月底最新發布的報告指出，去年全年僅拆解12艘貨櫃船，其中有10艘是運能低於1000箱的小型船舶，最大的船舶運力也僅有2407箱，拆解的貨櫃船平均船齡為30年，最高船齡高達45年。

另一方面，舊船增加了不少新歸宿，根據大陸新華社報導，在大陸適宜改造成這類養殖工船的國內外大型老舊船舶，不低於1500艘。較早的代表案例是「國信101」，這艘船由一艘散裝船改造，船長96.8米、型寬16.6米，設置了3個約280立方米的養殖艙，並集成了水迴圈、增氧、照明、污水處理、監測和報警等系統，用於開展大黃魚等魚種試驗養殖。

在"國信101"之後，行業開始進入更多的實踐階段。2025年交付的「浙岱漁養60001」，就是這一階段的重要代表。該船由舟山企業森海牧歌投資改建，船長224.9米、型寬32.2米、型深18.5米，設有7個養殖艙，其中5個為通海艙，總養殖水體達到8萬立方米。中國船級社為這些養殖工船標準入級檢驗，並採用通海型養殖艙設計。

昨日日本船東商船三井與日立製作所宣佈簽署合作備忘錄，準備共同開發、運營並推動由「二手船改造而成的浮式數據中心」商業化。按照三方披露的資訊，專案將圍繞需求驗證、基礎規格、運行流程和商業可行性展開研究，目標是在2027年或更晚啟動運營，重點首先放在日本，同時也會推廣至馬來西亞和美國市場。

大陸信德海事分析，浮式數據中心的核心優勢很明確，首先，它不需要再去拿一大塊陸地。 對許多港口城市和沿海經濟區來說，大型數據中心的落地，往往已經不是有沒有需求的問題，而是還有沒有地、有沒有水、有沒有足夠電力接入的問題。使用港口、河口和沿岸水域部署浮式平台，相當於為數據中心找到了一種新的空間解法。

其次，它建設更快。MOL與日立評估，這類浮式數據中心的改造工期大約在一年左右，相比陸上數據中心開發週期，最多可縮短三年。

第三，它更適合解決冷卻問題。隨著AI伺服器功率密度越來越高，傳統風冷方案的局限性正在顯現，數據中心行業正加速轉向液冷或水冷。浮式數據中心靠近海水或河水，可以直接利用周邊水體進行冷卻，從而降低製冷能耗，也減少對淡水資源的佔用。

還有一點很重要：它具備可遷移性。陸上數據中心位置一旦確定，基本很難移動，而浮式平台本質上仍是船舶移動資產，可以隨著需求、能源條件和政策環境變化進行重新部署。這種靈活性，本來就是船舶相對於固定建築的一項天然優勢。

MOL和日立明確提到，重複利用現有船體，可以減少原材料開採和加工帶來的環境影響，同時有助於降低初始投資。更現實的是，船上原有的一些系統，例如空調、取水、電力等，也可能在改造中被納入使用，從而進一步壓縮成本。

如果使用汽車運輸船進行改造，其總樓面面積約可達到5.4萬平方米，已經可以與一些大型陸上數據中心相當。