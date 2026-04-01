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台積電帶旺！00927「報酬力、配息力、填息力」三箭齊發　升級月配組合吸金

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電帶旺半導體產業表現，台股ETF也跟著交出漂亮成績單。00927更因此3箭齊發，更適合打「月配組合拳」。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導
台股ETF今年吹起「高息＋成長」新風潮，在台積電（2330）帶動AI行情下，不僅報酬表現亮眼，配息能力也同步升級。其中，群益半導體收益（00927）憑藉「報酬力、配息力、填息力」三大優勢崛起，成為市場關注焦點。

00927最新公告配股配息0.94元，由於4月20日除息正逢周一，最後買進日往前推至4月17日，5月間入帳。

觀察00927聚焦策略，鎖定極具成長性的半導體產業，在基本的配息基礎上，又有資本利得加持，配息水準再升一個檔次，本次再度繳出16.07%的年化配息，堪稱配息大黑馬。

▲▼ETF組合拳計算。（圖／記者陳瑩欣攝）

觀察目前投資人最常見的月配組合「0056＋00878＋00919」，若改納入00927，升級為「00927＋00878＋00919」，整體配息力明顯提升。以投入100萬元試算，原組合平均每月配息約8,090元，升級後可提高至9,615元，月配金額成長約18%，顯示00927在配息力上的關鍵角色。

進一步拆解，00927最新一次配息達0.94元，高於先前0056的0.866元，在相同資金配置下，能有效放大現金流；同時搭配00878與00919的不同除息月份，形成穩定「月月領息」節奏，強化整體投資組合的配息力。

▲▼ETF組合拳計算。（圖／記者陳瑩欣攝）

不只配息表現突出，00927的報酬力更是領先其他高股息ETF。統計近半年高股息ETF績效前十強，00927以25.94%居冠，展現AI題材帶動下的成長爆發力。

市場也觀察到，今年配息率突破10%的ETF明顯增加，從過去單純高股息策略，轉向兼具資本利得的成長型高息產品。以00927為例，其成分股聚焦半導體族群，涵蓋多檔AI受惠股，在股價上漲帶動下，不僅提升報酬力，也進一步挹注配息來源，強化填息能力。

法人分析，00927透過半導體產業布局，直接搭上AI需求擴張與先進製程升級趨勢，在資本利得與股息雙引擎驅動下，形成「報酬力帶動配息力、配息力支撐填息力」的正向循環。

根據工研院資料，台灣半導體產業持續受惠AI浪潮，2024年產值達6.5兆元、年增22%，2025年上看7.1兆元、年增10%，其中IC設計產值更可望達1.5兆元，穩居全球第二。

工研院分析師劉美君指出，第4波AI浪潮使運算需求急速擴張，成長速度已從過去2年翻倍縮短至半年翻倍，未來生成式AI與機器人等應用落地，將進一步推升硬體需求。

在先進製程競爭方面，7奈米以下競爭持續升溫，而台灣憑藉台積電優勢，在6奈米以下先進製程全球市占率高達61%，也成為00927長線報酬力與配息力的重要支撐。

關鍵字： 標籤:半導體高息ETF台股配息AI

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