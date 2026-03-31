鴻海發起自然本解方全球倡議　攜手供應鏈邁向淨零與自然正向

▲鴻海今日於越南河內舉行首屆「自然本解方倡議高峰會（Global Nature-based Solutions Summit）」，並正式啟動「自然本解方全球倡議與跨國合作推動計畫」。（圖／鴻海提供）

記者陳瑩欣／台北報導

全球最大科技製造服務商鴻海（2317）今（31）日於越南河內舉行首屆「自然本解方倡議高峰會（Global Nature-based Solutions Summit）」，同步啟動「自然本解方全球倡議與跨國合作推動計畫」，攜手價值鏈夥伴推進淨零碳排與自然正向（Nature-positive）目標。

鴻海表示，此倡議為集團永續長程目標中環境（Environment）面向的重要行動，透過以科學為基礎的自然本解方（NbS），引導供應鏈從減碳進一步走向生態修復，打造具韌性的永續生態系。

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本次計畫由鴻海領軍，號召客戶、合作夥伴及供應鏈廠商共同參與，首階段攜手越南廣寧省政府、越南河內國家大學自然科學大學（VNU-HUS）及大自然交易平台股份有限公司合作，未來將持續串聯在地產官學資源。

鴻海環保長洪榮聰表示，此次倡議核心在於「共好」，透過降低參與門檻與整合知識資源，協助企業將永續行動轉化為具體生態成果，不僅為達成2050淨零排放，也有助於建立綠色競爭優勢。

根據鴻海2026年最新永續目標規劃，將在2030年前於主要生產據點每年至少發起一項生態復育行動，並使全球年度累計投入達8萬小時，同時於未來五年內完成關鍵地區生物多樣性風險評估並納入管理。

會中也宣布首個NbS專案「越南廣寧省紅樹林復育與水補償研究計畫」，導入AI與遙測技術進行監測與復植，提升碳匯能力並維護生物多樣性，同時強化海岸防護。

廣寧省為世界自然遺產下龍灣所在地，紅樹林具備過濾污染、維持水質與防護海岸的重要功能。鴻海表示，將以此專案作為示範，建立可量化、可追蹤的生態復育模式，帶動企業與自然資本結合。

高峰會現場聚集多家供應鏈夥伴參與「NbS聯合宣誓」，鴻海並頒發合作證書。活動也邀請學界專家進行專題分享，並透過圓桌論壇探討跨國供應鏈如何導入自然本解方，提升企業韌性與競爭力。

此外，鴻海同步上線「NbS全球倡議官方網站」，作為跨國溝通與資訊揭露平台，將定期更新專案進度、復育成果與相關數據，並提供知識分享，提升透明度與參與度。

鴻海指出，未來將持續運用AI技術推動NbS專案規模化發展，透過紅樹林等生態工程強化碳吸存能力與氣候調適，同時改善在地經濟與社會環境，達成多方共益。

鴻海過去已在台灣推動「里山」與「里海」計畫，累積相關經驗。公司強調，面對氣候變遷挑戰，需結合政府、學界與產業力量，並以「永續經營＝EPS＋ESG」為核心理念，推動供應鏈共同轉型。