快訊／美股開盤漲了！道瓊漲逾300點、台積電ADR漲2％

外資賣超台股807億 鴻海、台積電入列賣最多前十個股

台股今（31）日大跌795.17點作收，跌破季線，外資續殺紅眼，單日大舉賣超807.46億元，其中台新新光金（2887）賣最多，市場矚目權值股鴻海（2317）、台積電（2330）也列入賣超個股前十大排行榜中。

台新新光金併後首發股利 總座掛保證「優於去年、現金為主」

擁有73.3萬名股東台新新光金（2887）於今（31）日召開法人說明會，對於市場關心股利政策，總經理林維俊表示，由於去年獲利表現，優於前年的前提下，今年配發的股利預期會比去年更好，配發方向以現金股息為主，是否搭配股票股利仍在討論中。

台積電日本廠改3奈米後年量產 經濟部准了

經濟部投審會今日通過6件對外投資案，其中2案為台積電（2330）海外投資布局，包括300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD，以及台積電日本公司投資計畫，將製程技術及產能變更為生產3奈米製程之產品，月產能15,000片之12吋晶圓，並預計自2028年進行設備安裝設定及開始晶圓量產。

台積電最後一單破萬張絕殺收最低1760 台股3月狂瀉3691點

受中東戰火情勢影響，台股今（31日）開低走低，台積電3月最後一筆成交13812張，摜殺20元至1760元，導致台股今日下跌795.17點、跌幅2.45％，以31722.99點作收，單日成交量7924.5億元。整個3月狂瀉3691.5點，終止連3個月月線收紅的態勢。

多頭總司令撂話！張錫：台積電具2500元實力 台股跌破季線找買點

美光昨（30）日重挫，引發今（31）日盤中記憶體殺盤，擁有台股多頭總司令稱號、東海大學客座教授張錫出席寬量國際（QIC）第二季國際媒體記者會分析，有AI供應鏈剛性需求支撐，是台股相對抗跌的關鍵，如果跌破季線的話，可以開始找買點，而台積電（2330）擁有技術領先優勢，以獲利成長四成來估算，股價可望上攻到2500元。

謝金河點美股「科技七雄」遇考驗 台積電仍具支撐力

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書發文指出，近期全球科技股面臨修正壓力，「科技七雄」正進入關鍵考驗時刻；同時，曹興誠也罕見談及投資，點名Tesla三大潛在風險，引發市場高度關注。他進一步指出，從股價表現來看，多數科技龍頭已跌破年線，僅少數如蘋果與Google仍相對抗跌，而上游製造端如台積電等則仍具支撐力。

0050正2分割後首交易！2萬元入手價 跌逾4%買盤搶進

元大台灣50正2（00631L）完成1拆22分割作業，於今（31）日以20.14元恢復交易，為市場上最便宜的台股正2 ETF，受到中東地緣政治緊張情勢衝擊，台股開低走低，下跌逾400點，00631L隨之走低觸及19.3元，跌幅逾4%多，惟每張投資門檻下降到2萬元吸引買盤進場，到9點40左右，成交量來到11萬多張，為上市第二大成交量個股。

AI伺服器需求支撐Q2記憶體合約價上行 CSP藉長約鎖定供貨

根據TrendForce最新記憶體價格調查，2026年第二季因DRAM原廠積極將產能轉向HBM、server應用，並採「補漲」策略拉近各類產品價差，儘管終端市場面臨出貨下修風險，預估整體一般型DRAM(conventional DRAM)合約價格仍將季增58-63%。NAND Flash市場持續由AI、資料中心需求主導，全產品線連鎖漲價的效應不減，預計第二季整體合約價格將季增70-75%。

破紀錄！00927新配0.94元 4／17前要上車

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第12次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.94元，連兩季配息金額再創新高。若以3月31日收盤價23.4元來推算，預估單次配息率近4.02%，年化配息率約16.07%。本次除息日訂於4月20日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月15日。

幼年股神！龍頭元大證曝12歲以下開戶增3成 最愛0056、台積電

台股交易熱度持續升溫，也催生一波「幼年股神」理財潮。根據券商龍頭元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破3成，且開戶年齡持續下探，平均僅6歲，顯示家長提早為孩子布局資產的趨勢愈來愈明顯，長線投資觀念逐步向下扎根。