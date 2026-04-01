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DDR5記憶體傳跌價30%「最大一波」崩盤　背後原因曝光！

▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

▲記憶體傳出價格大崩盤現象。（圖／CFP）

記者許力方／綜合報導

連續數月走高的DDR5記憶體價格，近期首度大跳水，美國多家零售通路與中國深圳華強北市場，近日同步傳出大幅降價消息，部分32GB產品降幅甚至達30%。市場分析認為，除了先前高價抑制消費需求外，幕後推手與Google最新推出的TurboQuant壓縮演算法有關，被視為引爆這波價格回落的重要變數。

美中市場同步降價　32GB跌幅最受矚目

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根據市場追蹤資料，美國亞馬遜與新蛋等主要電商平台，近期多款DDR5產品售價明顯下修，其中海盜船（Corsair）VENGEANCE系列降幅最受矚目。以32GB、6400MHz規格為例，售價已降至約379.99美元，此次跌幅被視為近期最大一次修正。

亞洲電子集散重鎮深圳華強北也有崩盤現象。當地商家透露，自上周起多款記憶體現貨價格開始鬆動，16GB產品由約900元人民幣降至700元左右，32GB則普遍下跌約300元，部分品牌降幅達30%。

Google新技術發酵　AI記憶體需求遭重估

業界普遍將這波價格回落，與Google近期發表的TurboQuant演算法連結。據了解，該技術可大幅壓縮AI工作負載中的KV快取記憶體需求，最高可降低6倍用量，且對長上下文運算效能影響有限，市場認為，若該技術未來廣泛落地，AI對高容量DRAM的需求預期可能被重新評估。

關鍵字： 記憶體DDR5華強北海盜船TurboQuant

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