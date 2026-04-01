中東和平露曙光！美股狂飆「道瓊大漲942點」　台積電ADR猛噴5%

▲中東局勢傳出談判轉機，激勵美股全面強勢反彈。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中東局勢出現微妙轉變，美股周二（台灣時間4月1日凌晨）強勢反彈，三大指數全面大漲。道瓊工業指數終場來到46,158.39點，大漲942.25點、漲幅2.08%；那斯達克指數勁揚686.61點至21,480.76點，漲幅達3.30%；標普500指數也上漲151.96點至6,495.68點，漲幅2.40%，市場情緒明顯轉趨樂觀。

白宮官員透露，川普對於「很快達成協議」充滿信心，並強調美方正與伊朗新領導階層進行「嚴肅談判」，激勵市場對戰事降溫的期待升高，成為帶動股市上攻的關鍵因素之一。

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

和談訊號反覆 市場情緒劇烈擺盪

不過，中東各方說法仍顯分歧。以色列官員警告，伊朗可能提出破壞談判的回應，甚至放話若談判破裂，將攻擊德黑蘭石油設施，為局勢增添不確定性。另一方面，根據半島電視台報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則表示，目前並非真正談判，而是透過間接方式交換訊息，並強調伊朗不接受單純停火，而是尋求「徹底結束戰爭」。

阿拉奇同時警告，伊朗已準備好應對任何地面衝突，但仍對克服區域不信任抱持信心。外界普遍認為，儘管和平曙光浮現，但談判進程仍充滿變數。

科技股領軍上攻 台積電ADR飆逾5%

市場風險情緒回溫，科技股成為領漲主力。包括Apple、Google、Meta、Amazon與Microsoft等大型科技股全面上揚，其中Meta漲幅逾6%表現最為強勢。

晶片股同步走高，台積電ADR大漲約5%，帶動費半指數表現亮眼，顯示資金重新回流成長型資產。分析指出，隨著油價回落與戰爭風險溢價下降，科技股出現明顯反彈。