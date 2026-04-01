伊朗戰爭牽連　原就壅擠的東南亞主要港口候港時間4-13天不等

▲新加坡港目前平均候港時間要7.4天。（圖／取自新加坡港務集團官網）
記者張佩芬／綜合報導
貨櫃船公司高階指出，原本就有碼頭擁擠問題的東南亞國家主要港口，因伊朗戰爭讓亞洲運往波斯灣國家貨載，改卸在新加坡、馬來西亞等國港口等轉運，加上碰上印尼開齋節交通管制等因素，昨(31)日最新數據顯示，目前印尼雅加達港船隻錨泊(候港)時間長達13.4天、馬來西亞柔佛港11.8天、馬尼拉8.4天、新加坡7.4天、曼谷5.1天。
東南亞港口正陷入「擁堵+管制」雙重危機，物流時效風險持續攀升，成為進出口商的新挑戰。3月13日-29日因印尼開齋節，對全國對重型拖車、貨車實施交通管制，使得印尼港口因堆積的貨載，擁堵情形特別嚴重。
根據貨櫃船公司昨日傍晚收到「調度寶」的東南亞各站統計錨泊時間(含所有船型)：
新加坡港平均錨泊時長178小時(7.4天)，其中貨櫃船靠泊44艘、錨地51艘、預抵31艘。
馬來西亞巴生港平均錨泊時長61小時(2.5天)，其中貨櫃船靠泊19艘、錨地14艘、預抵7艘；柔佛港平均錨泊時長282小時(11.8天)，其中貨櫃船靠泊12艘、錨地0艘、預抵5艘。
泰國蘭查邦港平均錨泊時長52小時(2.2天)，其中貨櫃船靠泊19艘、錨地2艘、預抵12艘；曼谷港平均錨泊時長123小時(5.1天)，其中貨櫃船靠泊10艘、錨地2艘、預抵1艘。
菲律賓馬尼拉港平均錨泊時長201小時(8.4天)，其中貨櫃船靠泊10艘、錨地13艘、預抵8艘。
越南海防平均錨泊時長101小時(4.2天)，其中貨櫃船靠泊11艘、錨地0艘、預抵8艘；胡志明平均錨泊時長35小時(1.5天)，其中貨櫃船靠泊10艘、錨地0艘、預抵13艘。
印尼雅加達平均錨泊時長321小時(13.4天)，其中貨櫃船靠泊18艘、錨地14艘、預抵3艘；泗水平均錨泊時長169小時(7.0天)，其中貨櫃船靠泊7艘、錨地5艘、預抵2艘。
業界高階指出，候港時間拉長，讓船隻周轉率降低，加上油料高漲，營運成本明顯拉高，勢必要設法拉升實收運價。根據上海航運交易所貨櫃運價指數，去年3月28日上海到新加坡每箱(20呎櫃)運價是433美元，上周五(27日)是500美元，年增15.47%。
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