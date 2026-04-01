美伊停戰有望！台指期夜盤反彈破千點　台積電期貨漲70元

00929績效領先傳統高股息ETF 網友紛紛敲碗配息再上調！

今年高股息ETF績效洗牌，其中復華台灣科技優息（00929）表現格外搶眼，不僅擺脫去年落後態勢，更一舉躍升為高股息ETF績效第二名。分析師指出，00929指數調整後，持股結構貼近台股主流趨勢，尤其擴大半導體布局，並搭配具政策與產業題材的非電子股，帶動整體報酬表現。

台積電帶旺！00927「報酬力、配息力、填息力」三箭齊發 升級月配組合吸金

台股ETF今年吹起「高息＋成長」新風潮，在台積電（2330）帶動AI行情下，不僅報酬表現亮眼，配息能力也同步升級。其中，群益半導體收益（00927）憑藉「報酬力、配息力、填息力」三大優勢崛起，成為市場關注焦點。

鴻海發起自然本解方全球倡議 攜手供應鏈邁向淨零與自然正向

全球最大科技製造服務商鴻海（2317）今（31）日於越南河內舉行首屆「自然本解方倡議高峰會（Global Nature-based Solutions Summit）」，同步啟動「自然本解方全球倡議與跨國合作推動計畫」，攜手價值鏈夥伴推進淨零碳排與自然正向（Nature-positive）目標。

舊船越來越值錢 商船三井與日立要用舊船改造成浮式數據中心

昨(30)日萬海航運(2615)公告出售3艘船齡25年的舊船，估計每艘售船利益約2200萬美元，達飛等買主都是要繼續運營船隻，並非拆解賣廢鐵，舊船因船價高漲，船公司都設法延長使用壽命，另廣為人知的是油輪當儲油槽，散裝船作養殖場，日本商船商井(MOL)與日立製造昨日簽屬合作備忘錄，將要將舊船改造成可移動的浮式數據中心。

規模267億ETF換股 00923增刪4檔成分股開獎

臺灣指數公司今（31）日公布群益台ESG低碳50（00923）所追蹤「特選臺灣ESG低碳50指數」成分股定期審核結果，新增成分股華通（2313）等四檔成分股，刪除東元（1504）等四檔成分股，此次成分股的變動將自今（31）日盤後，也就是明（1）日起生效。

矽光子商轉倒數 SEMI論壇攜台積電拆解兩大量產門檻

SEMI國際半導體產業協會今日透過旗下SEMI矽光子產業聯盟舉辦「矽光子量產革命：AI 數據中心的光學未來」論壇，匯聚台積電（2330）、工研院、Coherent、聯鈞光電、住友電工、愛德萬測試等產業鏈關鍵企業，全面解析矽光子走向量產的兩大核心門檻與當前解方。

4檔「抓去關」新名單 IC設計、光通訊、記憶體股都上榜

證交所、櫃買中心今（31）日公告4檔新處置股名單，全數由明（4月1日）起至4月16日列為分盤交易人工撮合，其中IC設計公司雅特力-KY（6907）、光通訊概念股IET-KY（英特磊，4971）為20分鐘撮合一次，另凌航（3135）、樂威科-KY（4154）2檔皆為5分鐘撮合。

eGift上線！188家上市櫃公司簽約 17家發超商禮品券

每年股東會旺季，大排長龍領取股東會紀念品是常見現象，為了免去排隊之苦，集保推出「股東會紀念品電子化服務（eGift）」，金管會統計，已有188家上市櫃公司與集保簽約股東會紀念品以eGift方式發放，今年有35家將採用，已公告電子股東會紀念品有17家，全數都是用超商禮券，當中有9家發放超商電子禮券50元、8家則為35元。

外資賣超台股807億 鴻海、台積電入列賣最多前十個股

台股今（31）日大跌795.17點作收，跌破季線，外資續殺紅眼，單日大舉賣超807.46億元，其中台新新光金（2887）賣最多，市場矚目權值股鴻海（2317）、台積電（2330）也列入賣超個股前十大排行榜中。

台新新光金併後首發股利 總座掛保證「優於去年、現金為主」

擁有73.3萬名股東台新新光金（2887）於今（31）日召開法人說明會，對於市場關心股利政策，總經理林維俊表示，由於去年獲利表現，優於前年的前提下，今年配發的股利預期會比去年更好，配發方向以現金股息為主，是否搭配股票股利仍在討論中。