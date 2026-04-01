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台塑第四代「16歲千金」美腿照曝！　跟王文洋女友僅差4歲

▲▼台塑第四代千金、王文洋16歲孫女Elizabeth。（圖／翻攝IG）

▲台塑第四代千金、王文洋16歲孫女Elizabeth。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

74歲宏仁集團總裁王文洋傳出跟20歲女大學生談戀愛，這段相差54歲的戀情震驚各界。令人關注的是，王文洋孫女「台塑第四代千金」Elizabeth今年已經16歲，與這名緋聞祖奶奶年紀僅差4歲。

王文洋與前妻所生的長子王泉仁，過去與「首都客運」千金李晶晶育有一女，這名台塑集團第4代的小公主Elizabeth自幼便在鎂光燈下成長。隨著緋聞曝光，網友發現這名大學生女友與王文洋的孫女年齡驚人相似，引起社會大眾熱烈討論。

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台塑第4代小公主遺傳名媛風範
李晶晶經常在社群平台分享與女兒的互動，母女兩人感情深厚宛如姊妹。16歲的Elizabeth完美遺傳了母親的高挑身材，擁有一雙令人稱羨的修長美腿，不僅外型亮眼且氣質出眾，即便在眾多名媛二代中也顯得格外吸睛，舉手投足充滿自信。

▲▼台塑第四代千金、王文洋16歲孫女Elizabeth。（圖／翻攝IG）

▲台塑第四代千金、王文洋16歲孫女Elizabeth（左）。

除了亮麗外表，Elizabeth更是一名多才多藝的新生代才女。李晶晶對女兒教養極為用心，讓她從小接觸多門才藝，不僅在舞蹈領域表現優異，更同時鑽研科學與音樂。去年底公開的小洋裝近照，更展現出其白皙膚質與專業名媛的非凡風範。

李晶晶育女有成互動宛如姊妹
根據鏡週刊報導，王文洋與該名女大學生已穩定交往約半年，關係進展迅速。對比之下，身為阿公的王文洋正享受黃昏之戀，而孫女Elizabeth也正值青春年華。李晶晶曾透露，兩人時常一同滑雪、跳舞，透過豐富的生活經歷培養孩子開闊的視野。

關鍵字： 台塑王文洋

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