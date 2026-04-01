中年失業男押寶冷門晶片　逼出萬元股王

▲林鴻明21年前因為人事改組中年失業，意外和幾位老同事一起集資創業信驊，造就了如今的萬元股王。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，台灣首檔萬元股王的掌舵者——今年65歲的董事長林鴻明，因為聯電併購矽統，而中年失業，意外和幾位老同事一起集資3,600萬創業。當時雲端運算才剛起步，林鴻明卻嗅到趨勢，決心押注在大廠看不上眼的BMC上，後續更吸收最大競爭對手博通（Broadcom）子公司，成就市場領導地位。

「BMC以前是沒有規格的，是林鴻明定義出規格，所以才有今天的優勢。」一名IC設計產業老闆告訴本刊，正因抓住了利基賽道，信驊才能脫穎而出。

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就連信驊董事長林鴻明也坦言，BMC是「贏者全拿」的市場，信驊一開始就選對題目、開始獲利，原始股東再也沒多出一毛錢。而信驊的市值更在21年間成長逾萬倍，超越四千億規模。

在冷門市場上，林鴻明不僅創造了信驊的先行者優勢，也吸引了國際大咖青睞，願意鼎力相助。2011年CPU霸主英特爾（Intel）率先投資入股，並協助通過認證，讓信驊的產品正式進入了主流伺服器供應鏈。

「但最關鍵的一個決定，還是2016年，林鴻明答應讓博通（Broadcom）入股，讓信驊成功吃下博通子公司Emulex，不僅消滅了最大競爭對手，還取得許多一線品牌大客戶，市佔率也從5成，一舉拉高到7成以上的絕對領先者。」業內人士佩服地說。

意外的是，相對於包山包海的台灣最大IC設計廠聯發科，擁有近2萬名員工，拿下台股萬元股王桂冠的信驊，員工數僅有150人。因為林鴻明篤信演化心理學家羅賓・鄧巴提出的「鄧巴數」，他認為人類團體最有效率、能維持緊密社交關係的人數上限就是150人。「去年信驊營收90.85億元，如果以150人計算，人均產值超過6,000萬，笑傲上市櫃公司。」同業佩服地說。

不僅開出高於同業的平均400多萬非主管年薪，信驊成立一年多時，林鴻明考量到創業同仁持股不多，竟將個人持股釋出半數給員工，讓信驊成為一家員工擁有的公司，大方的氣度不但罕見，也讓這些早期加入信驊的員工死心蹋地為公司全力打拼，並且賺得盆滿缽滿。



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