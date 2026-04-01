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股價跌剩4元！雙券商辭任衝擊　國鼎將終止興櫃交易

國鼎普通股將自115年4月10日起停止在證券商營業處所買賣。（圖／黃威彬攝）

▲國鼎普通股將自115年4月10日起停止在證券商營業處所買賣。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

興櫃生技公司國鼎（4132）因輔導推薦證券商辭任，將終止股票交易。公司於3月26日公告，接獲國泰綜合證券（Cathay Securities）與凱基證券（KGI Securities）通知，兩家券商基於經營策略與人力配置考量，決定辭任主辦與協辦輔導推薦證券商。依相關規定，國鼎普通股將自115年4月10日起停止在證券商營業處所買賣。

回顧事件進展，國鼎於3月24日發布重大訊息，指出兩家券商將於3月31日正式辭任。由於辭任後公司暫無其他輔導券商接手，依興櫃股票審查準則規定，櫃買中心得以終止其股票櫃檯買賣，並於3月26日通知相關終止交易時程。

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國鼎表示，目前正積極尋求其他證券商承接主辦及協辦輔導角色，並對於此次事件造成股東不便致歉。公司強調，後續將持續推動相關作業，以維持市場運作與投資人權益。

市場方面，該消息對投資信心造成衝擊，國鼎股價出現劇烈波動。3月25日股價重挫45.83%，26日再下跌34.61%，至31日盤中已跌至約4元，近期持續於低檔震盪。

在股權結構部分，根據去年4月年報資料，主要股東之一為悟覺妙天，持股3.42%，其子黃國倫持股1.73%，合計逾5%。董事長劉勝勇個人持股0.57%，若加計配偶及未成年子女，整體持股約2.92%，略低於前述股東持股比例。

此外，國鼎原於3月12日公告董事會決議辦理私募現金增資，計畫發行普通股，由股東林育申認購3000張，每股價格13.15元。然而，隨著股價大幅下跌，影響投資人繳款意願，該次私募案最終取消。公司其後重新公告將再辦理私募現金增資，並將發行上限由2萬張提高至6萬張，以因應資金需求。

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關鍵字： 國鼎周刊王

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