股價跌剩4元！雙券商辭任衝擊　國鼎將終止興櫃交易

大立光3月營收54億元年月雙增逾1成 Q1寫同期新高

光學元件股王大立光（3008）今（5）日公布3月營收為54.2億元，月增17.48%，年增10.77%，主要受惠於工作天數增加帶動出貨。不過市場指出，在記憶體價格上漲壓抑手機需求情況下，加上客戶端新舊機種交替，預期4月營運動能將較3月降溫。

142檔紀念品未蓋牌 華南金「咖波盤」掀卡位潮

股東會旺季將至，目前已有142檔在股東會最後買進日尚未到期前，即採「未蓋牌」形式提前揭露紀念品內容的企業，讓投資人仍有時間評估是否參與，也被市場視為公司強化與股東互動的具體表現。

54年紡織廠轉進特斯拉供應鏈 佳和實業再拿航太認證接軌波音

老牌紡織廠佳和實業（1449）轉型再下一城。公司早已打入特斯拉供應鏈，切入電動車市場，如今再取得AS9100航太品質管理系統認證，正式跨入高門檻航太產業，市場看好有助優化毛利結構與長期營運表現。

荷莫茲海峽卡關拖長戰局！ 油價狂飆掀全球齊漲潮

中東戰火持續延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽通行受阻，衝擊正從油市快速擴散至民生與製造供應鏈。從燃料、塑膠到食品與日用品價格全面上揚，市場警告，一場由能源引爆的全球漲價潮正在成形。

美超微共同創辦人涉走私輝達AI設備 紐約出庭拒認罪

美超微共同創辦人廖益賢遭控協助將搭載Nvidia受管制AI晶片的伺服器非法轉運至中國，近日在紐約聯邦法院出庭時否認相關指控，案件正式進入司法程序。

中東情勢詭譎多變 科技趨勢多重資產基金攻守兼具

清明變盤壓力大！近10年4月勝率統計偏低 反成卡位好時機

中東戰火與美中角力引發 2026 年地緣動盪，近十年統計台股四月勝率僅五成，高基期下風險更大！兩圖表讓你看清四月、五月行情動向！

謝志堅：美戰機遭擊落加大伊朗戰爭變數 海峽通行費惡例不能開

今(4)傳出美國兩架軍戰機在伊朗境內遭擊落，川普說要在3周內結束的伊朗戰爭是否會再拖延，陽明海運前董事長謝志堅表示，現在全看美國總統川普一念之間了；至於伊朗規劃對通行荷莫茲海峽船隻收取通行費一事，他認為惡例不能開，否則將來像麻六甲海峽、亞丁灣等沿岸國家都有可能有樣學樣，對國際航運貿易市場會是很大傷害。

高雄大雷雨害2315戶停電 台電宣布16：47全數復電

今（4）日12時01分 高雄市大樹區中興北路、中興南路、中興西路、大樹路等一帶停電造成2315戶大規模停電，台電在惡劣天氣下搶修不到5小時宣布全數復電。

經長龔明鑫：塑膠袋料源充足 平均每人每天有10個可用

中東情勢緊張引爆搶購塑膠袋「恐慌性購物」，經濟部部長龔明鑫今（4）日開記者會指出，經濟部從源頭上管理，中油四經開新爐有新產量，月產能從6萬噸拉高到9萬噸，大增50%，增加的供貨以專案形式提供5500噸乙烯供民生運用，估可提供12.5億個1台斤裝塑膠袋，2300萬人每人每天可多2個，若加上既有產能供應，每人每天可使用10個塑膠袋，料源充足。