股價跌剩4元！雙券商辭任衝擊　國鼎將終止興櫃交易

破紀錄！勞動基金2月大賺4184億元 新制勞退平均分紅4.1萬元

勞動基金運用局今（1）日公布最新績效，今年2月單月收益高達4184億元，首度衝破 4000億元大關，打破單月最高紀錄。新制勞退基金收益率10.28%，每位勞工平均分紅已超過 4.1 萬元。

台股暴力回血千點 永冠-KY年報難產摜跌停

今（1）日台股因中東地緣政治緊張情勢緩和，反彈1200多點，永冠-KY（1589）因會計師2月下旬請辭，尚未找到會計師，去年財報無法如期在昨（31）日公布，若是半年之內未能補交，恐怕將下市，股價應聲打落5.94元跌停價位。

「小台積」0052拆分後首配1.199元 股價勁揚逾4％

有「小台積」之稱、擁有44.8萬名受益人富邦科技 ETF（0052）公布每股配息1.199元，以今（1）日42.82元平盤價計算，單次配息殖利率2.8%，除息交易日為4月20日，收益分配發放日為5月15日，受惠台積電（2330）跳空大漲4.55%，股價最高來到1845元，0052上攻到44.58元，漲幅逾4%多。

股神巴菲特退休仍進辦公室 談美股震盪「還不到便宜程度」

現年 95 歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）在周二（3月31日）接受採訪表示，目前仍密切參與該公司的投資決策；而對於近期因中東局勢與通膨隱憂引發的市場波動，他顯得雲淡風輕。他認為目前跌勢還遠未達到讓人興奮的「便宜」程度。

輝達結盟邁威爾！矽光子大爆發 台廠3檔飆漲停

輝達（NVIDIA）宣布投資邁威爾（Marvell）20億美元（約新台幣640億元），強化人工智慧（AI）晶片與基礎設施布局。此舉將進一步整合AI硬體與網通技術，市場看好帶動矽光子與高速傳輸需求成長，台廠供應鏈同步受惠，激勵今（1）日相關概念股全面走強。

DRAM現貨價走弱 美系外資降美光目標價17%

記憶體大廠美光近期面臨記憶體現貨價格轉弱壓力，美系外資最新報告下修其目標價17%，由510美元降至425美元，主要反映DRAM市場短期價格回檔。

油價成最大變數！華航：擬調燃油附加費 曝歐洲線需求反增

由於中東戰局持續延燒，國際油價因此持續飆漲，華航總經理陳漢銘今日表示，這確實對航空業帶來壓力。全球局勢使油價不斷攀升，甚至也可能影響到航班營運。不過，華航已經提前做好各種應變準備，在維持旅運服務正常化的前提下，會審慎因應油價波動。

面板雙虎包辦成交量前2強 友達跨足CPO亮燈漲停

2026智慧顯示展（Touch Taiwan）將於4月8日登場，面板廠公布展出主軸，友達（2408）在Micro LED基礎上，切入光學共同封裝（CPO）進而布局光通訊領域，今（1）日股價一飛衝天直奔15.95元漲停價位，12點15分左右漲停委買張數達6萬多張，成交量達20萬張，居上市成交量排行第二大，群創（3481）強勁反彈逾6%，重返25元五日線，成交量來27萬多張，為上市成交量最大個股。

頻傳職場霸凌！洪申翰：修訂專章附屬法規 盼7/1上路

立法院去年三讀修正職業安全衛生法，其中包含增列職場霸凌專章。勞動部長洪申翰今天表示，目前正如火如荼在進行附屬法規的修訂，希望今年7月1日能夠上路。

月領4.5萬股利 27歲女當沖慘賠「4年滾出700萬」翻身

旅遊業領隊「鐵蛋」曾在27歲那年沉迷期貨與個股當沖，導致自己負債75萬，躺在地上放聲大哭。然而，這場「歸零課」卻成為她翻身的起點。靠著中午跑外送、假日滷味攤打工的「暴力開源」，短短4年內，她從負債到資產衝高至700萬元，如今已月領4.5萬元股利。她用這顆「鐵打」的心證明：理財不是比速度，而是看誰能穩穩留在場內。