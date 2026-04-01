股價跌剩4元！雙券商辭任衝擊　國鼎將終止興櫃交易

快訊／速食店消費2元發票爽中千萬 14張1-2月大獎發票一次看

財政部今（2）日公告1-2月期統一發票千萬特別獎「87510041」有14名幸運兒中大獎，其中有民眾在麥當勞拿到一張消費金額2元的發票，幸運抱走千萬獎金。

75萬名股民注意！凱基金總座：股利不低於去年0.95元 全數現金

擁有75.5萬名股東凱基金（2882）於今（2）日召開法說會，總經理楊文鈞指出，股利政策應保穩定、可預期性，未來對外溝通會有很大部分在說明股利發放來源，盼投資人了解，今年股利會以現金為主，未來有特殊情況才會搭配股票股利，去年因雙重槓桿比為122%比同業高，每股配發0.85元現金股息，又搭配0.1元股票股利，總股利共0.95元，今年會向董事會建議總股利金額將不低於去年。

南亞科3月營收181.7億元「年增560%」 Q1創歷史單季新高

記憶體大廠南亞科（2408）今日公佈3月份自結合併營收為新台幣181.70億元，較上月增加16.42%，較去年同期增加560.04%。

國票金經營權大戰紀念品升級 21萬股民喜迎「高級法蘭絨毯」

擁有逾21萬股民的國票金（2889）因今年董事改選陷經營權大戰，今（2）日公司揭露股東會紀念品「高級法蘭絨毯」展現誠意，與過去4次股東會年年送出50元超商卡大不同，股民喜迎紀念品升級。

英特爾斥資142億美元 買回愛爾蘭晶圓廠股權

根據外媒綜合報導，Intel宣布，將斥資142億美元（約新台幣4500億元）買回愛爾蘭晶圓廠Fab 34的部分股權，從Apollo Global Management手中回收先前出售的49%持股，顯示公司策略由保守轉向積極擴張。

台股激情震盪！選股不選市成為主旋律 太空衛星具長線成長性

美國總統川普於今（2）日進行演說，提及未來2～3周將猛烈攻擊伊朗，台股開高走低，震盪幅度達900多點，野村投信表示，市場對利空逐步鈍化，資金回流具成長性的核心族群，地緣政治不確定仍高，台股短線需防範震盪加劇，而策略應回歸「選股不選市」，其中低軌衛星產業受惠於全球衛星通訊需求擴張，以及市場對今（2026）年衛星相關產業里程碑與 SpaceX 潛在上市題材的想像，長線成長趨勢明確。

快訊／1-2月統一發票14人爽抱千萬獎 200萬開出19張

財政部將在今（2）日傍晚公告今年1-2月統一發票大獎幸運兒消費清冊，其中千萬特別獎號碼「87510041」有14名幸運兒中大獎，200萬元特獎號碼「32220522」則開出19張，包括7-11、全家各有民眾只花39元就抱走千萬大獎。

韓記憶體股受戰爭重創 頂尖操盤人：值得買入、局勢降溫後暴衝

一家頂尖基金操盤人認為，韓股和台股的科技板塊在中東戰爭中遭受了重創，點名韓記憶體晶片股1日雖強力反彈，但估值仍屬便宜，一旦中東局勢降溫，它們有望從中受益，可能會躋身漲幅最大的股票之列，以SK海力士而言，這一段拋售提供了一個非常好的買入機會。

川普「沒說」停戰 國際油價直線急拉飆破106美元

美國總統川普演說未能發出局勢降溫的明確信號，國際油價在演說後走高，布蘭特原油（ICE Brent Crude）漲5%，現報每桶106.24美元；美國西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）漲4%，現報每桶104.14美元。

UBS示警！油價飆上每桶150美元 日圓會貶破175

中東戰事持續升溫，美國總統川普強硬表態將「完成對伊朗的軍事行動」，帶動國際油價急漲、亞股全面走弱。市場憂心能源供應受阻恐推升通膨壓力，連帶加劇日圓貶值風險，瑞士銀行（UBS）更示警，在油價飆上每桶150美元情境下，日圓兌美元恐進一步失控至175。