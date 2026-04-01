股價跌剩4元！雙券商辭任衝擊　國鼎將終止興櫃交易

全球首檔純記憶體 ETF上市漲2.81% 南亞科、華邦電入列持股

人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體需求暴增，ETF發行商 Roundhill Investments 在 2 日正式宣布，推出全球首檔專注於記憶體板塊的ETF（Roundhill Memory ETF）觀察成分股中包括台廠南亞科（2408）與華邦電（2344），而此檔ETF在美股2日首日掛牌交易以上漲2.81%作收。

布蘭特原油「現貨」飆141美元 專家：金融市場期貨報價掩蓋緊張局面

隨著美國總統川普在1 日未釋出停戰談話，國際原油急拉跳高，根據《CNBC》報導，標普全球監測資料顯示，布倫特原油「現貨」價格每桶飆升至141.36 美元，創下 2008 年金融危機以來的最高水準，高於期貨報價32.33美元，專家認為，期貨價格「幾乎給人一種虛假的安全感，金融市場掩蓋真實緊張局面」。

11檔金控、銀行股利出爐一次看 4檔潛在殖利率逾4％

金融股已有十一家公司公布股利分配，若以公布每股股息、昨（2）日收盤價計算，當中以王道銀（2897）潛在股息殖利率最佳，有5.17%，十三家金控股已公布股利有玉山金（2884）、元大金（2885）、國票金（2889）、永豐金（2890）、合庫金（5880）等五家，潛在股息殖利率分別為4.35%、3.93%、3.34%、3.46%、3.38%，遠東銀（2845）、上海商銀（5876）潛在股息殖利率亦有4%上。

SCFI小漲1.54% 波斯灣線因伊朗戰爭近月累計漲2倍

今(3)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲1.54%，收1826.77點，其中波斯灣線運價漲幅最高，每箱(20呎櫃)3977美元，單周漲幅6.68%，與伊朗戰爭爆發前一天，2月27日的1327美元相較，漲幅高達199.69%。

南電3月營收逾42億 「年、月雙增」比去年同期增近4成

ABF 載板南電（8046）今（3日）公布3 月合併營收42.91 億元，較上（2）月成長35.5%，與去年同期相比成長39.03%，且是睽違35個月之後重新站上40億元大關，顯見營運逐見回溫。

國際油價衝上110美元 華爾街直言「川普演講簡直是一場災難」

美國總統川普當地時間1日晚間演講表示將加倍推進美國對伊朗的戰爭，導致周四（2日）油價飆升，交易員們正為一場「曠日持久」的衝突做準備，這場衝突將加劇全球能源供應本已十分嚴重的混亂局面，根據《CNBC》報導，Again Capital的創始合夥人John Kilduff更直言「川普演講簡直是一場災難」。

荷莫茲海峽重啟燃希望！日股漲逾900點 韓股強彈3.5%

伊朗與海峽對岸的鄰國阿曼起草一項協議，消息一出，市場期盼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能以某種特定形式重新開放，帶動今（3日）日、韓股開高，日股一度大漲逾900點，韓股強彈逾3.5%。

中菲行子公司得美行總經理李傳錦過世 享壽62歲

中菲行百分之百子公司得美行總經理李傳錦，本月1日過世，享壽62歲，過世當日也是他的生日，業界好友得知消息相當驚訝，年初原本還約好農曆年後餐敘。

清明連假出勤薪資一次看 周五補假周六加班給付大不同

清明節與兒童節連假將至，不少上班族關心連假期間若需出勤，薪水該如何計算。勞動部指出，今年兒童節（4月4日）與清明節（4月5日）分別落在休息日與例假，因此依法須補假，並安排於4月3日（周五）與4月6日（周一），形成4天連假。

戰事多變市場波動加劇 清明節後台股上演季線保衛戰

美國總統川普演講並未消除市場疑慮，周四（2日）台股由紅翻黑，再度跌破3萬3千點大關，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球金融市場全皆視美伊戰爭何時停火以及油價走勢而波動，台股也在國際市場衝擊下出現大幅震盪，預期在美伊雙方未正式撤兵前，仍須持續提防行情波動，不過從歷史經驗來看，地緣衝突對股市衝擊多不致演變成長期影響，台股目前回測季線位置，反而可視為良好的分批進場布局時點。