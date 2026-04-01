股價跌剩4元！雙券商辭任衝擊　國鼎將終止興櫃交易

大雨炸裂！4縣市28地區淹水警戒 18處列一級

大豪雨狂炸中部地區，經濟部水利署今（4）日上午9點40分針對新竹、苗栗、彰化、台中等4縣市28個地區發布淹水警戒，其中18處明顯積淹水，列為一級。

謝志堅：美戰機遭擊落加大伊朗戰爭變數 海峽通行費惡例不能開

今(4)傳出美國兩架軍戰機在伊朗境內遭擊落，川普說要在3周內結束的伊朗戰爭是否會再拖延，陽明海運前董事長謝志堅表示，現在全看美國總統川普一念之間了；至於伊朗規劃對通行荷莫茲海峽船隻收取通行費一事，他認為惡例不能開，否則將來像麻六甲海峽、亞丁灣等沿岸國家都有可能有樣學樣，對國際航運貿易市場會是很大傷害。

高雄大雷雨害2315戶停電 台電宣布16：47全數復電

今（4）日12時01分 高雄市大樹區中興北路、中興南路、中興西路、大樹路等一帶停電造成2315戶大規模停電，台電在惡劣天氣下搶修不到5小時宣布全數復電。

經長龔明鑫：塑膠袋料源充足 平均每人每天有10個可用

中東情勢緊張引爆搶購塑膠袋「恐慌性購物」，經濟部部長龔明鑫今（4）日開記者會指出，經濟部從源頭上管理，中油四經開新爐有新產量，月產能從6萬噸拉高到9萬噸，大增50%，增加的供貨以專案形式提供5500噸乙烯供民生運用，估可提供12.5億個1台斤裝塑膠袋，2300萬人每人每天可多2個，若加上既有產能供應，每人每天可使用10個塑膠袋，料源充足。

快訊／經長龔明鑫提前宣布下周油價不調漲 中油補貼逾90.6億

中東情勢緊張油價狂飆，經濟部部長龔明鑫今（4）日下午召開記者會宣布下周汽柴油皆不調漲。

中油大林廠燒逾16小時撲滅 公司：不影響民生供應

有關台灣中油公司大林煉油廠昨(3)日下午發生媒裂處理工場E-2210換熱器洩漏火警事故，經消防人員徹夜全力搶救，火勢於今(4)日上午6：30完全撲滅。台灣中油對於造成居民的不便深感抱歉，後續將針對事故根本原因詳細調查，並持續強化設備檢查及各項工安工作。此事件不影響民生用油之供應，請民眾放心。

「0-6歲」綜所扣除額藏3貓膩 財部：5月報稅今年出生還不能抵

5月綜所稅申報即將起跑，財政部今（4）日兒童節特別宣導扶養「0-6歲」綜所稅抵扣額規定，同步揭露3大申報認知誤區，特別是「今年出生的小孩，5月報稅還不能抵扣」，呼籲家長們報稅時不要搞錯。

台股基金Q1業績大車拼 4類型賺逾3成

今年來，全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。統計今年來投信發行的台股各類股票基金平均績效表現，其中以中小型上漲34.1%居冠，其次為科技型32.74%，整體來看台股類型基金績效都打敗大盤。

雨神發威！全台累計47處積淹水 台中仍有2處未退

受鋒面影響，全台天氣不穩，今（4日）凌晨起強降雨來襲，各地陸續傳出災情。水利署統計，截至上午11時，全台累計已有47處積淹水，其中45處已退水，仍有台中市2處尚未消退。

天公伯請瞄準！豪雨炸裂 中區6水庫蓄水率不到7成

大豪雨狂炸中部，但集水區水庫仍有很大一段進帳空間。經濟部水利署今（4）日上午10點公告全台水庫水情，中區6座主要水庫蓄水率皆不到7成，位在苗栗縣三義鄉的鯉魚潭水庫今日累積降雨高達152.2豪米，較前兩日明顯增加，但水庫蓄水率仍只有28%，尚有進步空間。