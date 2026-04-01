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台積電飆85元至1845　台股暴力回血1285點同刷史上第4大上漲

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（1日）以31892.33點開出，指數大漲169.34點，漲幅0.53％。隨後因台積電大漲85元至1845元，刷個股史上第4大盤中漲點；台股漲1289.42點同刷史上盤中第4，指數最高暫報33012.41點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲80元來到1840元，漲幅4.55％，隨後上漲85元至1845元；鴻海（2317）上漲7.5元至195元；聯發科（2454）上漲60元至1550元；廣達（2382）上漲8.5元來到287元；長榮（2603）上漲2.5元至202元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1125.37點或2.49％，收在46341.51點；標準普爾500指數上漲184.8點或2.91％，收6528.52點；那斯達克指數上漲795.99點或3.83％，收在21590.63點；費城半導體指數上漲445.87點或6.24％，收7588.2點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 46341.51 ▲1125.37 ▲2.49%
S&P500 6528.52 ▲184.8 ▲2.91%
NASDAQ 21590.63 ▲795.99 ▲3.83%
費城半導體指數 7588.2 ▲445.87 ▲6.24%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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