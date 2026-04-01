ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達結盟邁威爾！矽光子大爆發　台廠3檔飆漲停

▲輝達出手結盟邁威爾，激勵矽光子股飆漲。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲輝達出手結盟邁威爾，激勵矽光子股飆漲。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA）宣布投資邁威爾（Marvell）20億美元（約新台幣640億元），強化人工智慧（AI）晶片與基礎設施布局。此舉將進一步整合AI硬體與網通技術，市場看好帶動矽光子與高速傳輸需求成長，台廠供應鏈同步受惠，激勵今（1）日相關概念股全面走強。

台股矽光子族群表現強勢，包括聯亞（3081）、波若威（3163）、上詮（3363）開盤不到1小時即攻上漲停，華星光（4979）漲幅9.52%，資金明顯回流，類股多頭氣勢升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《路透社》等外電指出，輝達此次入股邁威爾，主要目的是讓客戶更容易使用客製化AI晶片，並結合輝達既有的GPU、網路設備與處理器，打造完整AI基礎架構。雙方同時將合作發展矽光子技術與AI導向電信基礎設施，提升資料中心高速傳輸效率。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳表示，此舉是擴展AI生態系的重要一環，並可進一步放大雙方的整體可服務市場（TAM）。隨著雲端大型業者加速投入AI運算，對客製化ASIC晶片需求攀升，也帶動相關供應鏈商機擴大。

《CNBC》指出，輝達近月已對多家科技公司進行類似規模投資，包括Synopsys、CoreWeave、Coherent、Lumentum及Nebius Group，積極鞏固AI產業鏈布局。

市場分析，AI資料中心對高速、低功耗傳輸需求大幅提升，推動光通訊與銅連接技術並行發展，「光銅並進」將成為主流架構。台灣廠商在光通訊元件與矽光子領域具備技術與產能優勢，在國際大廠加碼布局下，後續訂單動能可望持續增溫。

關鍵字： 標籤:輝達邁威爾AI晶片矽光子台股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馮提莫被要求腋下管理　反擊：為什麼男生不用

推薦閱讀

54年紡織廠轉進特斯拉供應鏈　佳和實業再拿航太認證接軌波音

54年紡織廠轉進特斯拉供應鏈　佳和實業再拿航太認證接軌波音

老牌紡織廠佳和實業（1449）轉型再下一城。公司早已打入特斯拉供應鏈，切入電動車市場，如今再取得AS9100航太品質管理系統認證，正式跨入高門檻航太產業，市場看好有助優化毛利結構與長期營運表現。

2026-04-05 11:48
荷莫茲海峽卡關拖長戰局！　油價狂飆掀全球齊漲潮

荷莫茲海峽卡關拖長戰局！　油價狂飆掀全球齊漲潮

中東戰火持續延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽通行受阻，衝擊正從油市快速擴散至民生與製造供應鏈。從燃料、塑膠到食品與日用品價格全面上揚，市場警告，一場由能源引爆的全球漲價潮正在成形。

2026-04-05 11:06
美超微共同創辦人涉走私輝達AI設備　紐約出庭拒認罪

美超微共同創辦人涉走私輝達AI設備　紐約出庭拒認罪

美超微共同創辦人廖益賢遭控協助將搭載Nvidia受管制AI晶片的伺服器非法轉運至中國，近日在紐約聯邦法院出庭時否認相關指控，案件正式進入司法程序。

2026-04-05 06:25
中東情勢詭譎多變　科技趨勢多重資產基金攻守兼具

中東情勢詭譎多變　科技趨勢多重資產基金攻守兼具

2026-04-05 06:05
清明變盤壓力大！近10年4月勝率統計偏低　反成卡位好時機

清明變盤壓力大！近10年4月勝率統計偏低　反成卡位好時機

中東戰火與美中角力引發 2026 年地緣動盪，近十年統計台股四月勝率僅五成，高基期下風險更大！兩圖表讓你看清四月、五月行情動向！

2026-04-05 00:02
謝志堅：美戰機遭擊落加大伊朗戰爭變數　海峽通行費惡例不能開

謝志堅：美戰機遭擊落加大伊朗戰爭變數　海峽通行費惡例不能開

今(4)傳出美國兩架軍戰機在伊朗境內遭擊落，川普說要在3周內結束的伊朗戰爭是否會再拖延，陽明海運前董事長謝志堅表示，現在全看美國總統川普一念之間了；至於伊朗規劃對通行荷莫茲海峽船隻收取通行費一事，他認為惡例不能開，否則將來像麻六甲海峽、亞丁灣等沿岸國家都有可能有樣學樣，對國際航運貿易市場會是很大傷害。

2026-04-04 18:46
高雄大雷雨害2315戶停電　台電宣布16：47全數復電

高雄大雷雨害2315戶停電　台電宣布16：47全數復電

今（4）日12時01分 高雄市大樹區中興北路、中興南路、中興西路、大樹路等一帶停電造成2315戶大規模停電，台電在惡劣天氣下搶修不到5小時宣布全數復電。

2026-04-04 17:20
經長龔明鑫：塑膠袋料源充足　平均每人每天有10個可用

經長龔明鑫：塑膠袋料源充足　平均每人每天有10個可用

中東情勢緊張引爆搶購塑膠袋「恐慌性購物」，經濟部部長龔明鑫今（4）日開記者會指出，經濟部從源頭上管理，中油四經開新爐有新產量，月產能從6萬噸拉高到9萬噸，大增50%，增加的供貨以專案形式提供5500噸乙烯供民生運用，估可提供12.5億個1台斤裝塑膠袋，2300萬人每人每天可多2個，若加上既有產能供應，每人每天可使用10個塑膠袋，料源充足。

2026-04-04 15:34
快訊／經長龔明鑫提前宣布下周油價不調漲　中油補貼逾90.6億

快訊／經長龔明鑫提前宣布下周油價不調漲　中油補貼逾90.6億

中東情勢緊張油價狂飆，經濟部部長龔明鑫今（4）日下午召開記者會宣布下周汽柴油皆不調漲。

2026-04-04 14:16
中油大林廠燒逾16小時撲滅　公司：不影響民生供應

中油大林廠燒逾16小時撲滅　公司：不影響民生供應

有關台灣中油公司大林煉油廠昨(3)日下午發生媒裂處理工場E-2210換熱器洩漏火警事故，經消防人員徹夜全力搶救，火勢於今(4)日上午6：30完全撲滅。台灣中油對於造成居民的不便深感抱歉，後續將針對事故根本原因詳細調查，並持續強化設備檢查及各項工安工作。此事件不影響民生用油之供應，請民眾放心。

2026-04-04 13:42

讀者迴響

熱門新聞

公司看履歷「超過40歲先刷掉？」　過來人曝真相

全聯「花65元」爽中千萬！　獎落這縣市

清明變盤壓力大！近10年4月勝率統計偏低　反成卡位好時機

台灣外匯存底近20兆全球第7！超越義、法　南韓跌出10名外

美超微共同創辦人涉走私輝達AI設備　紐約出庭拒認罪

繳水電費雲端發票中百萬　獎落2縣市

國票金經營權大戰紀念品升級　21萬股民喜迎「高級法蘭絨毯」

中東情勢詭譎多變　科技趨勢多重資產基金攻守兼具

達人教抓飆股布局賺翻倍　比看K線有效率

天公伯請瞄準！豪雨炸裂　中區6水庫蓄水率不到7成

35歲想轉行科技業！網勸退「改推1職業」：更賺

謝志堅：美戰機遭擊落加大伊朗戰爭變數　海峽通行費惡例不能開

她當沖慘賠「4年滾出700萬」翻身

經長龔明鑫：塑膠袋料源充足　平均每人每天有10個可用

11檔金控、銀行股利出爐一次看　4檔潛在殖利率逾4％

荷莫茲海峽卡關拖長戰局！　油價狂飆掀全球齊漲潮

美國線4/1漲價成功、每大箱漲200-300美元　下周三擬再漲300

快訊／經長龔明鑫提前宣布下周油價不調漲　中油補貼逾90.6億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
雷雨胞強襲苗栗！高鐵停車場變池塘

雷雨胞強襲苗栗！高鐵停車場變池塘
阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

阿伯見紅燈想衝！　被「正義阿金」汪汪警告網友笑翻

李珠珢熱舞彈酥胸

李珠珢熱舞彈酥胸

男拒檢闖紅燈狂飆　75歲嬤慘遭高速衝撞噴飛輾壓亡

男拒檢闖紅燈狂飆　75歲嬤慘遭高速衝撞噴飛輾壓亡

柯震東.王柏傑.楊銘威.陳姸霏新興詞PK！　乞超=乞丐超帥..最後氣喊：年輕人好懶

柯震東.王柏傑.楊銘威.陳姸霏新興詞PK！　乞超=乞丐超帥..最後氣喊：年輕人好懶

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366