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輝達結盟邁威爾！矽光子大爆發　台廠3檔飆漲停

▲輝達出手結盟邁威爾，激勵矽光子股飆漲。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲輝達出手結盟邁威爾，激勵矽光子股飆漲。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA）宣布投資邁威爾（Marvell）20億美元（約新台幣640億元），強化人工智慧（AI）晶片與基礎設施布局。此舉將進一步整合AI硬體與網通技術，市場看好帶動矽光子與高速傳輸需求成長，台廠供應鏈同步受惠，激勵今（1）日相關概念股全面走強。

台股矽光子族群表現強勢，包括聯亞（3081）、波若威（3163）、上詮（3363）開盤不到1小時即攻上漲停，華星光（4979）漲幅9.52%，資金明顯回流，類股多頭氣勢升溫。

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《路透社》等外電指出，輝達此次入股邁威爾，主要目的是讓客戶更容易使用客製化AI晶片，並結合輝達既有的GPU、網路設備與處理器，打造完整AI基礎架構。雙方同時將合作發展矽光子技術與AI導向電信基礎設施，提升資料中心高速傳輸效率。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳表示，此舉是擴展AI生態系的重要一環，並可進一步放大雙方的整體可服務市場（TAM）。隨著雲端大型業者加速投入AI運算，對客製化ASIC晶片需求攀升，也帶動相關供應鏈商機擴大。

《CNBC》指出，輝達近月已對多家科技公司進行類似規模投資，包括Synopsys、CoreWeave、Coherent、Lumentum及Nebius Group，積極鞏固AI產業鏈布局。

市場分析，AI資料中心對高速、低功耗傳輸需求大幅提升，推動光通訊與銅連接技術並行發展，「光銅並進」將成為主流架構。台灣廠商在光通訊元件與矽光子領域具備技術與產能優勢，在國際大廠加碼布局下，後續訂單動能可望持續增溫。

關鍵字： 標籤:輝達邁威爾AI晶片矽光子台股

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