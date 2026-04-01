ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達結盟邁威爾！矽光子大爆發　台廠3檔飆漲停

▲輝達出手結盟邁威爾，激勵矽光子股飆漲。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲輝達出手結盟邁威爾，激勵矽光子股飆漲。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA）宣布投資邁威爾（Marvell）20億美元（約新台幣640億元），強化人工智慧（AI）晶片與基礎設施布局。此舉將進一步整合AI硬體與網通技術，市場看好帶動矽光子與高速傳輸需求成長，台廠供應鏈同步受惠，激勵今（1）日相關概念股全面走強。

台股矽光子族群表現強勢，包括聯亞（3081）、波若威（3163）、上詮（3363）開盤不到1小時即攻上漲停，華星光（4979）漲幅9.52%，資金明顯回流，類股多頭氣勢升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《路透社》等外電指出，輝達此次入股邁威爾，主要目的是讓客戶更容易使用客製化AI晶片，並結合輝達既有的GPU、網路設備與處理器，打造完整AI基礎架構。雙方同時將合作發展矽光子技術與AI導向電信基礎設施，提升資料中心高速傳輸效率。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳表示，此舉是擴展AI生態系的重要一環，並可進一步放大雙方的整體可服務市場（TAM）。隨著雲端大型業者加速投入AI運算，對客製化ASIC晶片需求攀升，也帶動相關供應鏈商機擴大。

《CNBC》指出，輝達近月已對多家科技公司進行類似規模投資，包括Synopsys、CoreWeave、Coherent、Lumentum及Nebius Group，積極鞏固AI產業鏈布局。

市場分析，AI資料中心對高速、低功耗傳輸需求大幅提升，推動光通訊與銅連接技術並行發展，「光銅並進」將成為主流架構。台灣廠商在光通訊元件與矽光子領域具備技術與產能優勢，在國際大廠加碼布局下，後續訂單動能可望持續增溫。

關鍵字： 標籤:輝達邁威爾AI晶片矽光子台股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【疑駭客入侵】國小凌晨突播小鬼〈最浪漫的一首歌〉 居民嚇醒：起雞皮疙瘩

推薦閱讀

大雨炸裂！4縣市28地區淹水警戒　18處列一級

大雨炸裂！4縣市28地區淹水警戒　18處列一級

大豪雨狂炸中部地區，經濟部水利署今（4）日上午9點40分針對新竹、苗栗、彰化、台中等4縣市28個地區發布淹水警戒，其中18處明顯積淹水，列為一級。

2026-04-04 09:54
高雄大雷雨害2315戶停電　台電宣布16：47全數復電

高雄大雷雨害2315戶停電　台電宣布16：47全數復電

今（4）日12時01分 高雄市大樹區中興北路、中興南路、中興西路、大樹路等一帶停電造成2315戶大規模停電，台電在惡劣天氣下搶修不到5小時宣布全數復電。

2026-04-04 17:20
經長龔明鑫：塑膠袋料源充足　平均每人每天有10個可用

經長龔明鑫：塑膠袋料源充足　平均每人每天有10個可用

中東情勢緊張引爆搶購塑膠袋「恐慌性購物」，經濟部部長龔明鑫今（4）日開記者會指出，經濟部從源頭上管理，中油四經開新爐有新產量，月產能從6萬噸拉高到9萬噸，大增50%，增加的供貨以專案形式提供5500噸乙烯供民生運用，估可提供12.5億個1台斤裝塑膠袋，2300萬人每人每天可多2個，若加上既有產能供應，每人每天可使用10個塑膠袋，料源充足。

2026-04-04 15:34
快訊／經長龔明鑫提前宣布下周油價不調漲　中油補貼逾90.6億

快訊／經長龔明鑫提前宣布下周油價不調漲　中油補貼逾90.6億

中東情勢緊張油價狂飆，經濟部部長龔明鑫今（4）日下午召開記者會宣布下周汽柴油皆不調漲。

2026-04-04 14:16
中油大林廠燒逾16小時撲滅　公司：不影響民生供應

中油大林廠燒逾16小時撲滅　公司：不影響民生供應

有關台灣中油公司大林煉油廠昨(3)日下午發生媒裂處理工場E-2210換熱器洩漏火警事故，經消防人員徹夜全力搶救，火勢於今(4)日上午6：30完全撲滅。台灣中油對於造成居民的不便深感抱歉，後續將針對事故根本原因詳細調查，並持續強化設備檢查及各項工安工作。此事件不影響民生用油之供應，請民眾放心。

2026-04-04 13:42
「0-6歲」綜所扣除額藏3貓膩　財部：5月報稅今年出生還不能抵

「0-6歲」綜所扣除額藏3貓膩　財部：5月報稅今年出生還不能抵

5月綜所稅申報即將起跑，財政部今（4）日兒童節特別宣導扶養「0-6歲」綜所稅抵扣額規定，同步揭露3大申報認知誤區，特別是「今年出生的小孩，5月報稅還不能抵扣」，呼籲家長們報稅時不要搞錯。

2026-04-04 13:36
台股基金Q1業績大車拼　4類型賺逾3成

台股基金Q1業績大車拼　4類型賺逾3成

今年來，全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。統計今年來投信發行的台股各類股票基金平均績效表現，其中以中小型上漲34.1%居冠，其次為科技型32.74%，整體來看台股類型基金績效都打敗大盤。

2026-04-04 13:13
雨神發威！全台累計47處積淹水　台中仍有2處未退

雨神發威！全台累計47處積淹水　台中仍有2處未退

受鋒面影響，全台天氣不穩，今（4日）凌晨起強降雨來襲，各地陸續傳出災情。水利署統計，截至上午11時，全台累計已有47處積淹水，其中45處已退水，仍有台中市2處尚未消退。

2026-04-04 12:47
天公伯請瞄準！豪雨炸裂　中區6水庫蓄水率不到7成

天公伯請瞄準！豪雨炸裂　中區6水庫蓄水率不到7成

大豪雨狂炸中部，但集水區水庫仍有很大一段進帳空間。經濟部水利署今（4）日上午10點公告全台水庫水情，中區6座主要水庫蓄水率皆不到7成，位在苗栗縣三義鄉的鯉魚潭水庫今日累積降雨高達152.2豪米，較前兩日明顯增加，但水庫蓄水率仍只有28%，尚有進步空間。

2026-04-04 10:58
郭台銘2大贈與藏稅務經典！　學者驚呼：霸氣總裁標籤深植人心

郭台銘2大贈與藏稅務經典！　學者驚呼：霸氣總裁標籤深植人心

鴻海創辦人郭台銘今年以來2大贈與行為成為稅務圈熱議話題，一是3月間豪送2500張鴻海股票給結褵18年的妻子曾馨瑩，依贈與申讓公告時估算市值5.73億元；另一件則是送出3億元獎金給鴻海員工尾牙抽獎使用，稅務學者拆解兩大贈與行為，力讚「精準的品牌修復，讓霸氣總裁的標籤再度深植人心。」

2026-04-04 06:50

讀者迴響

熱門新聞

公司看履歷「超過40歲先刷掉？」　過來人曝真相

全聯「花65元」爽中千萬！　獎落這縣市

大雨炸裂！4縣市28地區淹水警戒　18處列一級

快訊／經長龔明鑫提前宣布下周油價不調漲　中油補貼逾90.6億

繳水電費雲端發票中百萬　獎落2縣市

天公伯請瞄準！豪雨炸裂　中區6水庫蓄水率不到7成

郭台銘2大贈與藏稅務經典！　學者驚呼：霸氣總裁標籤深植人心

11檔金控、銀行股利出爐一次看　4檔潛在殖利率逾4％

戰事多變市場波動加劇　清明節後台股上演季線保衛戰

雨神發威！全台累計47處積淹水　台中仍有2處未退

全球首檔純記憶體 ETF上市漲2.81%　南亞科、華邦電入列持股

微軟擺脫OpenAI依賴　拚2027自研頂尖AI模型

中年失業男押寶冷門晶片　逼出萬元股王

中菲行子公司得美行總經理李傳錦過世　享壽62歲

35歲想轉行科技業！網勸退「改推1職業」：更賺

她當沖慘賠「4年滾出700萬」翻身

達人教抓飆股布局賺翻倍　比看K線有效率

「0-6歲」綜所扣除額藏3貓膩　財部：5月報稅今年出生還不能抵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
伊朗保證掛「亞洲1國旗」油輪能快速通關荷莫茲海峽！

伊朗保證掛「亞洲1國旗」油輪能快速通關荷莫茲海峽！
《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

《逐玉》不齊而俞合體！對看超甜　孔雪兒.鄧凱互換重現「做我的皇后」

故意搶先貓貓一步握手　牠零食被搶滿臉超不悅

故意搶先貓貓一步握手　牠零食被搶滿臉超不悅

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

台中市區突傳空襲警報真相曝　消防局每日測試「誤開最大聲」

台中市區突傳空襲警報真相曝　消防局每日測試「誤開最大聲」

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366