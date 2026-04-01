股神巴菲特示警「伊朗擁核武」風險　加劇災難性衝突

▲巴菲特。（圖／視覺中國CFP）

記者陳瑩欣／綜合報導

現年 95 歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）在受訪時警告說，核武的擴散使世界變得更加危險，並表示伊朗獲得核彈的前景將加劇災難性衝突的風險。

巴菲特在美國時間周二（3月31日）接受CNBC節目《Squawk Box》專訪時指出，核武國家數量增加，已從根本上改變了全球風險版圖，這加劇他數十年來對核擴散問題的擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，「現在已經有九個國家了。當初只有兩個（美、蘇）時，我們就已極度焦慮。那時你面對的還不是不穩定的人或類似情況。現在情況已完全改變。」

巴菲特特別指出伊朗和北韓之間的地緣政治緊張局勢加劇，認為這些地區可能存在核武大大增加了風險。

他表示，「想想看，如果北韓擁有核武器，伊朗也想擁有核武器，你會怎麼想，」「實際上，最危險的是那些掌握著核按鈕的人，要麼自己面臨死亡，要麼面臨巨大的恥辱，我不知道答案，但我知道如果伊朗擁有核武器，情況會比他們沒有核武器時更加棘手。」

這位95歲的投資人長期以來一直警告說，核武能力的擴散會增加最壞情況發生的可能性。當被問到如果美國總統面臨濃縮鈾問題，他會給出什麼建議時，巴菲特對長期發展趨勢表達了一種宿命論的態度。

「我認為，無論如何在未來100年，也許是200年，誰知道呢?總是會發生一些事情導致它被使用，」他說。 「而我們現在無法阻止它被使用。」