DRAM現貨價走弱　美系外資降美光目標價17%

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠美光近期面臨記憶體現貨價格轉弱壓力，美系外資最新報告下修其目標價17%，由510美元降至425美元，主要反映DRAM市場短期價格回檔。

美光在美股一般交易時段以上漲15.87美元或4.93%、每股337.66美元作收。

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根據外媒Investing報導，美系外資分析師Atif Malik指出，自美光公布財報以來，主流DDR5 16GB產品現貨價格已下跌約6%，顯示市場需求短期出現修正。不過，外資並未調整美光獲利預估，並維持「買進」評等。

報告指出，目前美光正與大型雲端業者（hyperscalers）洽談3至5年期長約，內容涵蓋基礎採購量、預付款機制及依市場狀況調整季度價格等條款，有助於在現貨價格波動下穩定整體營運。

美系外資認為，近期價格壓力部分來自市場對新技術（如運算效率優化）的疑慮，相關技術雖可降低單次AI運算與記憶體成本，但同時也會刺激使用量增加，最終反而推升整體運算與記憶體需求。

分析進一步指出，AI應用中關鍵的KV cache機制，使模型在生成內容時需不斷參考過往資料，隨著輸出內容變長、複雜度提升，運算與記憶體需求也同步攀升，支撐長期結構性需求。

整體而言，儘管短期DRAM價格承壓，但在AI應用快速擴展帶動下，記憶體市場中長期成長動能仍被市場看好。