「小台積」0052拆分後首配1.199元　股價勁揚逾4％

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

有「小台積」之稱、擁有44.8萬名受益人富邦科技 ETF（0052）公布每股配息1.199元，以今（1）日42.82元平盤價計算，單次配息殖利率2.8%，除息交易日為4月20日，收益分配發放日為5月15日，受惠台積電（2330）跳空大漲4.55%，股價最高來到1845元，0052上攻到44.58元，漲幅逾4%多。

0052資產規模約1072億元，每年配息一次，投資策略主要聚焦台灣科技產業龍頭企業，鎖定台灣科技巨擘，專注國內中大型科技股掌握半導體、AI、電子核心，截至昨日為止，前十大持股依序台積電70.71%、鴻海（2317）3.76%、聯發科（2454）3.6%、日月光投控（3711）1.77%、台光電（2383）1.22%、廣達（2382）1.2%、聯電（2303）1.08%、奇鋐（3017）1.06%、欣興（3037）0.97%、國巨*（2327）0.62%。

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AI趨勢帶動台灣大型科技股強勢表現，0052股價從去年4月對等關稅爆發時，139元低點一路上漲到分割前262.1元，每張市值高達26.2多萬元，為了降低投資門檻、提升流動性與參與度，富邦投信啟動「一拆七」股票分割，於去年11月26日以35.04元重新恢復上市。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，隨國際資金調整、主要央行政策反覆及地緣政治風險升溫，市場波動升溫，但台灣基本面仍具支撐，包括出口動能延續與企業營收成長，為股市提供關鍵支撐，在AI應用快速擴展帶動下，全球資料量爆發成長，雲端服務供應商持續擴大資本支出並上修展望，顯示AI需求仍處成長初期，AI動能延續，先進封裝與頻率元件維持強勢，從資金流向觀察，市場焦點仍集中於AI供應鏈、半導體設備及先進製程族群。