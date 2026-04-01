股神巴菲特退休仍進辦公室　談美股震盪「還不到便宜程度」

▲股神巴菲特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

現年 95 歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）在周二（3月31日）接受採訪表示，目前仍密切參與該公司的投資決策；而對於近期因中東局勢與通膨隱憂引發的市場波動，他顯得雲淡風輕。他認為美股目前跌勢還遠未達到讓人興奮的「便宜」程度。

巴菲特是在去年（2025年）12月31日正式卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長職務。周二（3月31日）接受CNBC節目《Squawk Box》專訪時提到他每天仍會準時出現在辦公室。

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巴菲特說，每天仍然到辦公室上班，密切關注市場動態，並與同事一起進行交易。巴菲特描述了他的日常工作，包括在開盤前致電波克夏金融資產主管Mark Millard討論市場動態。

巴菲特說，Millard的辦公室就在大約 20 英尺外，他會根據這些談話執行交易。巴菲特強調，儘管他將在 2026 年初把 CEO 的職位交給Greg Abel，但他仍然會親力親為。

當被問及是否進行了新的投資時，巴菲特回答說最近進行了一筆「小額投資」，但沒有詳細說明。

巴菲特也淡化了近期的市場波動，認為目前的情況遠不及過去那些創造重大買入機會的時期。

巴菲特直言「自從我接手波克夏以來，市場至少有三次跌幅超過 50%。現在這點波動根本不足以讓人激動」。

