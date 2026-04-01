破紀錄！勞動基金2月大賺4184億元　新制勞退平均分紅4.1萬元

▲上班族示意照。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布最新績效，今年2月單月收益高達4184億元，首度衝破 4000億元大關，打破單月最高紀錄。新制勞退基金收益率10.28%，每位勞工平均分紅已超過 4.1 萬元。

台股2月雖遇農曆春節，但因資金流向AI科技股，加權指數站上3萬5千點大關，勞動基金操盤績效亮眼。最新公告數據顯示，截至今年2月底，整體勞動基金規模達8兆 854億元，收益數8131億元，收益率達10.83%。

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勞金局表示，整體勞動基金規模已正式突破 8 兆元大關。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模更達到 8 兆 8818 億元，整體收益率為 10.78%，收益總數為 8789 億元。

在各項基金中，新制勞退基金規模為 5 兆 2917 億元，收益率 10.28%；舊制勞退基金規模 1 兆 778 億元，收益率則高達 16.95%，績效表現最為強勁。

其他子基金部分，勞保基金規模達 1 兆 4702 億元，收益率為 10.56%；積欠工資墊償基金表現亦不俗，收益率達 7.53%。至於受託管理之國民年金保險基金規模為 7687 億元，收益率 10.17%；農民退休基金規模 277 億元，收益率則來到 12.15%。以新制勞退目前 1310 萬個有效帳戶計算，此次收益分配平均每位勞工可獲分配逾 4.1 萬元紅利。

而在未來展望上，勞金局表示，雖然美國聯準會（Fed）在 3 月利率會議決議維持利率不變，並上調通膨與經濟成長預期，但中東衝突可能引發的能源危機、以及美國關稅政策的發展，仍是影響全球經貿的變數。然而，從長期投資績效來看，整體勞動基金近 5 年平均收益率達 12.61%，顯示在多變的市場環境下，基金操作仍維持穩健增長態勢。