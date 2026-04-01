月領4.5萬股利　27歲女當沖慘賠「4年滾出700萬」翻身

▲走過當沖賠光積蓄的陰霾，鐵蛋如今靠著穩定的ETF配置與自媒體經營，資產已翻升至700萬元。

圖文／鏡週刊

旅遊業領隊「鐵蛋」曾在27歲那年沉迷期貨與個股當沖，導致自己負債75萬，躺在地上放聲大哭。然而，這場「歸零課」卻成為她翻身的起點。靠著中午跑外送、假日滷味攤打工的「暴力開源」，短短4年內，她從負債到資產衝高至700萬元，如今已月領4.5萬元股利。她用這顆「鐵打」的心證明：理財不是比速度，而是看誰能穩穩留在場內。

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「那天我真的躺在地上放聲大哭，應該是從小到大哭得最慘的一次。」回想2021年底、27歲時的慘況，投資網紅、旅遊業領隊鐵蛋苦笑說。

當時，她沉迷期貨與個股當沖，短短1年多，不僅賠光辛苦存下的120萬元本金，還倒欠親友75萬元。從原本擁有一桶金的小資族，瞬間跌入資產歸零、甚至負債的谷底。

但也是那一天，成了她人生的轉折點。

為了不拖累親友，她先以小額信貸清償借款，將壓力轉為每月固定還款。接著，她做了一個關鍵決定：不再逃避，全面重整財務。她開始記帳、控管支出，並想盡辦法增加收入。

白天是領隊，午休與下班時間，她換上外送裝備穿梭街頭；假日則到餐飲店打工，一個月多賺1.2萬到1.5萬元。那段時間，她幾乎沒有休息，強迫自己每月存下3,000元投資。「那時候其實沒有選擇，只能一直往前。」她說。

看似微小的投資，卻成為她重建信心的起點。鐵蛋回到市場，但不再碰當沖與高槓桿產品，而是從最基本的ETF開始，建立長期投資節奏。同時，她在2022年8月開始經營IG「鐵蛋存錢日記」，記錄自己的理債與投資歷程。從一開始的自我對話，到逐漸累積讀者，社群也慢慢帶來收入機會；另外，隨著疫情解封，旅遊業復甦，她的本業收入也回升，2023年年收入突破百萬元，投資金額隨之放大。

短短兩年，她不僅還清債務，資產更從負數翻正，累積到300萬元；而到了2026年第一季，資產已進一步成長至700萬元。如今，她每月穩定領取約4.5萬元股利，並以每月約9萬元定期投入台股與美股ETF，繼續滾大資產。https://youtu.be/52FotwHlgg4



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