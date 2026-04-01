頻傳職場霸凌！洪申翰：修訂專章附屬法規　盼7/1上路

6張千萬發票沒人領！173元通話費中獎 幸運兒仍未現身

今年1-2月期統一發票將在今（6）日開始給獎，不過財政部檢視去年11-12月期統一發票最大獎領取狀況，發現目前仍有6名千萬元得主尚未現身領獎，其中甚至有人只是在基隆中華電信繳交173元通話費，就幸運抱回千萬元大獎。財政部也呼籲民眾儘早對獎，以免與財神爺擦身而過。

苗栗人造雨竟挨轟「害車被淹」 水利署急發3聲明駁斥

鋒面過境竹苗地區大雨成災，有網路社群流傳「苗栗大雨都是人工造雨害的」及「人造雨把我家遊覽車淹到沒辦法動」一事，水利署今（5）日特別發出3大聲明，澄清均非事實，並請民眾不要輕信。

鴻海3月營收8037億 Q1衝破2.12兆皆刷新史上同期新高

鴻海（2317）今（5）日公告自結3月營收為8037億、累計第1季營收2兆1296億元，各較去年同期增加45.57%與29.68%，雙雙刷新歷年同期營收紀錄。第2季在AI機構仍將保持成長的趨勢下，將呈現季增、年增的表現。

大立光3月營收54億元年月雙增逾1成 Q1寫同期新高

光學元件股王大立光（3008）今（5）日公布3月營收為54.2億元，月增17.48%，年增10.77%，主要受惠於工作天數增加帶動出貨。不過市場指出，在記憶體價格上漲壓抑手機需求情況下，加上客戶端新舊機種交替，預期4月營運動能將較3月降溫。

142檔紀念品未蓋牌 華南金「咖波盤」掀卡位潮

股東會旺季將至，目前已有142檔在股東會最後買進日尚未到期前，即採「未蓋牌」形式提前揭露紀念品內容的企業，讓投資人仍有時間評估是否參與，也被市場視為公司強化與股東互動的具體表現。

54年紡織廠轉進特斯拉供應鏈 佳和實業再拿航太認證接軌波音

老牌紡織廠佳和實業（1449）轉型再下一城。公司早已打入特斯拉供應鏈，切入電動車市場，如今再取得AS9100航太品質管理系統認證，正式跨入高門檻航太產業，市場看好有助優化毛利結構與長期營運表現。

荷莫茲海峽卡關拖長戰局！ 油價狂飆掀全球齊漲潮

中東戰火持續延燒，全球能源命脈荷莫茲海峽通行受阻，衝擊正從油市快速擴散至民生與製造供應鏈。從燃料、塑膠到食品與日用品價格全面上揚，市場警告，一場由能源引爆的全球漲價潮正在成形。

美超微共同創辦人涉走私輝達AI設備 紐約出庭拒認罪

美超微共同創辦人廖益賢遭控協助將搭載Nvidia受管制AI晶片的伺服器非法轉運至中國，近日在紐約聯邦法院出庭時否認相關指控，案件正式進入司法程序。

中東情勢詭譎多變 科技趨勢多重資產基金攻守兼具

清明變盤壓力大！近10年4月勝率統計偏低 反成卡位好時機

中東戰火與美中角力引發 2026 年地緣動盪，近十年統計台股四月勝率僅五成，高基期下風險更大！兩圖表讓你看清四月、五月行情動向！