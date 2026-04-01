頻傳職場霸凌！洪申翰：修訂專章附屬法規　盼7/1上路

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）
文／中央社
立法院去年三讀修正職業安全衛生法，其中包含增列職場霸凌專章。勞動部長洪申翰今天表示，目前正如火如荼在進行附屬法規的修訂，希望今年7月1日能夠上路。
媒體報導，駐美代表俞大㵢疑涉職場霸凌；此外，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，但近日傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部就「職場霸凌申訴機制之檢討：以顏慧欣為例，如何建構員工心理健康與職場保障機制」進行專案報告，並備質詢。
洪申翰會前接受媒體聯訪時表示，去年職業安全衛生法修正通過後增訂防治職場霸凌專章，勞動部近幾個月正如火如荼在進行附屬法規修訂。 洪申翰指出，目前希望這個新修訂霸凌專章附屬法規，能夠在今年7月1日上路。
根據勞動部報告，已邀集各部會、直轄市、及縣（市）政府主管機關、勞動檢查機構、勞方、資方與相關專業團體進行研商，訂定「職場霸凌防治準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」草案。
行政院會去年8月通過職安法修正草案，其中包括增列職場霸凌專章，送交立法院審查。
立法院於去年底三讀修正通過職業安全衛生法部分條文修正案，共計修正25條文（其中新增6條文）。 新增的職場霸凌防治專章中，包含職場霸凌定義、雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範；強化職場霸凌內部申訴調查、處理機制與調查人員應遵守利益迴避事項，並提供申訴人協助及保護措施；雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定網站。
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