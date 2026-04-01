面板雙虎包辦成交量前2強　友達跨足CPO亮燈漲停

▲面板雙虎買盤歸隊，包辦上市成交量前2名。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

2026智慧顯示展（Touch Taiwan）將於4月8日登場，面板廠公布展出主軸，友達（2408）在Micro LED基礎上，切入光學共同封裝（CPO）進而布局光通訊領域，今（1）日股價一飛衝天直奔15.95元漲停價位，12點15分左右漲停委買張數達6萬多張，成交量達20萬張，居上市成交量排行第二大，群創（3481）強勁反彈逾6%，重返25元，收復5日線，成交量來27萬多張，為上市成交量最大個股。

台灣面板廠透過提升產品附加價值、技術跨領域轉型雙管齊下，以擺脫面板業價格競爭，AI運算規模成長，傳統銅纜面臨頻寬瓶頸、訊號衰減問題，而光纖、矽光子技術成為解方，看好「光進銅退」趨勢，友達以MicroLED技術，切入光學共同封裝（CPO），並布局光通訊領域，預期兩、三年內有機會邁向商品化。

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群創則是鎖定扇出型面板級封裝（FOPLP），日前法說談到FOPLP chip-first已經從之前四百多萬顆，成長到四千多萬顆，而且產能是滿的，今、明年在半導體業務的主要目標，是取得RDL(重佈線層)、TGV(玻璃通孔)的客戶認證。

美國聯手以色列攻擊伊朗，3月台股震盪拉回，群創在3月12日創下33.3元波段高點之後，就回跌到3月30日盤中23.65元低點，波段跌幅達28.9%，今日伴隨大盤強勢上攻，勁揚逾6%，重返25元的5日線。

友達股價在3月12日創下16元波段新高，拉回到3月30日14元，波段跌幅約14.2%，挾著CPO題材，今日強勢鎖住15.95元，突破各日均線反壓。

