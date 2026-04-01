油價成最大變數！華航：擬調燃油附加費　曝歐洲線需求反增

▲華航總經理陳漢銘（左）出席寶可夢聯名機記者會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

由於中東戰局持續延燒，國際油價因此持續飆漲，華航（2610）總經理陳漢銘今日表示，這確實對航空業帶來壓力。全球局勢使油價不斷攀升，甚至也可能影響到航班營運。不過，華航已經提前做好各種應變準備，在維持旅運服務正常化的前提下，會審慎因應油價波動。

他也指出，油價上漲可能導致燃油附加費出現階段性調整，這是必要措施。華航仍然期望全球局勢能夠趨於穩定，讓旅遊市場回到正常秩序。在極端情況下，也可能出現減班或停飛的情形，但這是不樂見的發展。華航已經提前做好相關應變規劃，因此希望旅客不需要過度擔心。

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依照現行機制，若油價在4月份超過門檻，航空公司將啟動燃油附加費調整。交通部今日也表示，國內線平均調漲新台幣97元；國際線部分，短程航線漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線則調漲至117美元（約新台幣3735元），這也將在4月7日將生效。

陳漢銘也表示，在貨運方面，過去貨機可能會中停杜拜，但因應戰事影響，華航已經提前規劃改為直飛法蘭克福。客運市場方面，過去不少旅客會經由杜拜轉機，但受到戰事影響，部分旅客轉而選擇華航直飛航班。直飛在時間與舒適度上都更具優勢，因此相關調整也有助於提升整體服務效率。

在戰爭影響中東轉機市場下，華航也因此歐洲線機票訂位量大增，華航前四月載客率全航線都高達92%以上，達到史上最高。

至於今年的營運展望，油價仍是最大變數，這也是全球航空公司共同面對的挑戰，對成本帶來相當大的壓力。不過，華航仍期望油價能盡快回穩，讓票價回歸合理水準，同時航班運能也能逐步恢復正常。