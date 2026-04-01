台積電收漲95元史上最猛！　台股收漲1451點史上第2強

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
伊朗戰事緩解，台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲1451.83點，為史上第2大漲點，並以33174.82點作收，漲幅4.58％，成交量6161.22億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲169.34點開出，指數開高走高，盤中最高達33182.22點，最低31892.33點，終場收在33174.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲95元為史上最強表現，終場來到1855元，漲幅5.4％；鴻海（2317）上漲9.5元至197元；聯發科（2454）下跌25元至1465元；廣達（2382）上漲12元來到290.5元；長榮（2603）上漲5元至204.5元。
今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲6.2元，漲幅10.7％；台光電（2383）上漲260元，漲幅10％；金像電（2368）上漲86元，漲幅10％；宇瞻（8271）上漲13元，漲幅10％；友達（2409）上漲1.45元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為華紙（1905）下跌1.85元，跌幅9.97％；誠美材（4960）下跌2.4元，跌幅9.88％；寶隆（1906）下跌1.2元，跌幅8.63％；永裕（1323）下跌1.9元，跌幅8.23％；永冠-KY（1589）下跌0.45元，跌幅6.82％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富邦蘋果正二N（02001L）
|64.15
|▲6.2
|▲10.7％
|台光電（2383）
|2860.0
|▲260.0
|▲10.0％
|金像電（2368）
|946.0
|▲86.0
|▲10.0％
|宇瞻（8271）
|143.0
|▲13.0
|▲10.0％
|友達（2409）
|15.95
|▲1.45
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華紙（1905）
|16.7
|▼1.85
|▼9.97％
|誠美材（4960）
|21.9
|▼2.4
|▼9.88％
|寶隆（1906）
|12.7
|▼1.2
|▼8.63％
|永裕（1323）
|21.2
|▼1.9
|▼8.23％
|永冠-KY（1589）
|6.15
|▼0.45
|▼6.82％
資料來源：證交所
讀者迴響