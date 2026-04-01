台積電收漲95元史上最猛！　台股收漲1451點史上第2強

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

伊朗戰事緩解，台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲1451.83點，為史上第2大漲點，並以33174.82點作收，漲幅4.58％，成交量6161.22億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲169.34點開出，指數開高走高，盤中最高達33182.22點，最低31892.33點，終場收在33174.82點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲95元為史上最強表現，終場來到1855元，漲幅5.4％；鴻海（2317）上漲9.5元至197元；聯發科（2454）下跌25元至1465元；廣達（2382）上漲12元來到290.5元；長榮（2603）上漲5元至204.5元。

今天漲幅前5名個股為富邦蘋果正二N（02001L）上漲6.2元，漲幅10.7％；台光電（2383）上漲260元，漲幅10％；金像電（2368）上漲86元，漲幅10％；宇瞻（8271）上漲13元，漲幅10％；友達（2409）上漲1.45元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為華紙（1905）下跌1.85元，跌幅9.97％；誠美材（4960）下跌2.4元，跌幅9.88％；寶隆（1906）下跌1.2元，跌幅8.63％；永裕（1323）下跌1.9元，跌幅8.23％；永冠-KY（1589）下跌0.45元，跌幅6.82％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富邦蘋果正二N（02001L） 64.15 ▲6.2 ▲10.7％ 台光電（2383） 2860.0 ▲260.0 ▲10.0％ 金像電（2368） 946.0 ▲86.0 ▲10.0％ 宇瞻（8271） 143.0 ▲13.0 ▲10.0％ 友達（2409） 15.95 ▲1.45 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華紙（1905） 16.7 ▼1.85 ▼9.97％ 誠美材（4960） 21.9 ▼2.4 ▼9.88％ 寶隆（1906） 12.7 ▼1.2 ▼8.63％ 永裕（1323） 21.2 ▼1.9 ▼8.23％ 永冠-KY（1589） 6.15 ▼0.45 ▼6.82％

資料來源：證交所