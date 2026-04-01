謝金河才喊「輝達、特斯拉轉弱」股價就漲！PTT狂讚：跪謝老謝開示

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

全球科技股近期波動加劇，特斯拉與輝達下跌成為市場焦點，財信傳媒董事長謝金河昨（3月31日）發文，近期全球科技股面臨修正壓力，「科技七雄」正進入關鍵考驗時刻，然而，美股前一交易日全面收漲，台股今日也開高走高。PTT網友開心直呼「反指標發威！老謝開示！七巨頭穩了！」

謝金河點名特斯拉、輝達！科技七雄進入關鍵震盪期



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謝金河31日在臉書發文，提到聯電創辦人曹興誠呼籲投資人，要注意特斯拉的三大風險，謝金河則從股價與技術面切入，指出特斯拉近3個月股價，已由498.83美元回落到352.14美元，跌幅超過兩成，已跌破年線；而輝達跌破年線，也是值得留意的警訊。

謝金河進一步指出，從股價表現來看，多數科技龍頭已跌破年線，僅少數如蘋果與Google仍相對抗跌，而上游製造端如台積電等則仍具支撐力。

PTT鄉民驚呼「老謝開示」

消息一出，PTT網友卻歡呼，「可以安心睡了，感謝老謝」、 「老謝真的神準 」、 「上次開示，真的就是底部」、 「科技七雄聽到了」、「老謝會第三年再創奇蹟嗎」、「還得是你啊老謝」、「這次反指標到玄學的地步」、「真的太扯，馬上反彈1000多點」、「謝天謝地不如謝金河」。

美股前一交易日全面收漲，台股今（1日）以大漲169.34點開出，開高走高，加權指數終場大漲1451.83點，為史上第2大漲點，並以33174.82點作收，漲幅4.58％，成交量6161.22億元。台積電（2330）上漲95元為史上最強表現，終場來到1855元，漲幅5.4％。