謝金河：又到選股的關鍵時刻，台積電供應鏈臥虎藏龍

川普上任以來，每年的三、四月之交，市場總是出現激烈的震盪，去年是四月二日的對等關稅，川普手上拿著手板，唸出每一個國家關稅稅率，這個對等關稅震撼重創全球股市，美國道瓊指數連出兩根長黑，指數跌到三六六一一．七八，Nasdaq也跌到一四七八四．○三，費半指數更是跌到三三八八．六二，台股剛好遇春假，四月七日一開盤慘跌二○六五點，指數連殺三天，最後跌到一七三○六，接著是川普出來給大家豁免九十天，全球股市才轉危為安。

文／謝金河

緩跌、調整時間可能拉長

今年三月，全世界又陷入中東戰雲密布中，伊朗封鎖荷姆茲海峽造成油價上漲，ＷＴＩ、ＩＣＥ都衝到一一九．五美元，ＶＩＸ恐慌指數上升到三一．六五，美債殖利率再創新高，全球投資人每天都盯著油價看，股市也出現顯著回檔，唯一的差別是去年的對等關稅造成信心崩潰，這回是緩跌，市場每天都在等待美國和伊朗和解的訊息。

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股價漲多一定會回檔，不論是對等關稅，或是這次伊朗衝擊，都算是股市的修正、調整，只是上一次的恐慌殺盤，加速洗盤，能創造Ｖ型反轉的效果，這次緩跌、調整時間可能拉長，不過值得注意的是，這次領先全球的美國科技七雄全都出現弱勢，最慘烈的是微軟帶出來的軟體股，微軟今年下跌二六．二五％，如果從最高的五五五．四五美元跌到三五六．五一美元來看，跌幅達三五．八一％，市值縮水一．四八兆美元，早已呈現空頭排列，微軟之前是全球市值最大的企業，現在掉到第四，這次ＡＩ取代過去軟體股的角色，除了微軟外，甲骨文、Adobe、Salesforce都很慘，甲骨文從三四五．七二跌到一三五．二五美元，股價下跌六○．八八％，市值蒸發五三四一億美元，這是第一組跌入空頭的產業。

另一個考驗是過去三年帶領全球的龍頭Nvidia，這幾天股價連續下跌，二十七日最低跌至一六四．二七美元，把去年十二月十九日的最低點一六九．五五美元都摜破，破底且直接殺破年線，這是很不好的訊號！今年輝達股價下跌十．一八％，市值面臨四兆美元保衛戰，AMD今年也跌五．六四％，連AVGO今年都跌十三．一二％，這是ＡＩ領航全球從未出現過的景象。

美國的四大ＣＳＰ大廠，Meta今年跌二○．二六％，Amazon跌十三．六四％，股價都跌到年線下，可以看出ＡＩ軍備競賽造成金流龐大支出，未來收益還未明顯可見，這是ＣＳＰ大廠走弱的主因。反而是科技硬體的建置，大利科技上游產業，今年美國四大指數只有費半指數收漲，主要原因是TSMC ADR等表現可圈可點，台積電ＡＤＲ今年仍上漲七．五二％，ASML更是大漲二一．七四％，Intel上漲十六．八八％，如果再往更上游看，記憶體的美光（MU）今年從二八五．四一美元拉升到四七一．三四美元，今年仍上漲一八五．九三美元，漲幅達六五．一四％；南韓的Hynix、三星漲幅更驚人，ＳＳＤ的新帝今年大漲一五九．二九％，威力更是驚人，最近光纖股火熱演出，Lumentum（LITE）今年大漲九○．六％，從這個分布可以看出今年上游優於中下游。

ＡＩ衝擊軟體產業

而這也拉出台、日、韓股市今年表現特優的內涵，到三月二十七日為止，美國道瓊指數下跌六．○三％，S&P 500跌六．九六％，Nasdaq跌九．八七％，只有費半指數上漲五．二九％，對比來看，南韓股市最近因記憶體的TurboQuant事件衝擊，海力士、三星回檔，但南韓KOSPI今年仍大漲二五．○六％，日本的日經指數也上漲六．○三％，台股今年加權指數仍上漲十四．三二％，去年最後一個交易日收在二八九六三．六，三月二十七日仍三三一一二．五九，是除了南韓外，全球表現亮眼的市場，這一輪看著美國科技七雄的回檔，台灣上游軟體製造仍然表現強勁，上周低軌衛星的SpaceX宣布ＩＰＯ，台灣的供應鏈昇達科、華通、燿華等紛紛奮起，Lumentum、Coherent、AAOI帶動的漲勢，也讓光通訊屹立不墜。（全文未完）

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