從川普魔咒中獲利：從MAGA→TACO　從驚喜到驚嚇

中東戰爭已過去四周，美以伊三國態度並不同步，戰事轉變瞬息萬變，油價再度漲破100美元、美股續跌；惟台股相對強勢，主動型基金大量持有的AI供應鏈龍頭及PCB、衛星、矽光子族群，加上設備及高息利股是大盤攻防焦點。

文／方亞申

美國總統川普在社群媒體發文表示，由於和伊朗的談判仍在持續，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，延到美東時間四月六日晚間八時（台灣時間七日上午八時）。但以色列趁機大舉轟炸伊朗重要及核子設施，引來伊朗態度強硬襲擊美軍基地，美伊會談似乎遙遙無期，兩國都在拉高姿態，國務卿盧比歐在Ｇ７會議中說未來數周美伊將達成協議，白宮計畫在五月中舉行習川會，期盼戰爭在峰會前結束。後市是否如計畫或變生肘腋？在此之前市場只能以油價變動為指標。只要西德州石油持續超過九○美元，對市場就有壓力，台股最好只能防守。反之，若跌破八○美元，股市有機會大反攻。

美股高總市值ＰＥ下修

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現階段美股道瓊、標普五百及那指都跌破年線，總市值前五名公司今年以來全線下跌，例如輝達下跌十．一八％、谷歌下跌十二．七六％、蘋果下跌八．四八％、亞馬遜下跌十三．四％，Meta及特斯拉更大跌二○．四％及十九．六％，微軟重挫二六．二％，線型都呈現空頭走勢，過去要扭轉此種走勢至少要一到三個月。費半指數雖相對較強，但是今年以來漲幅已從接近二○％，急速收斂只剩上漲五．二％，季線七八七五點已經跌破，就看半年線七四○○點及整數關卡七千點支撐。

弱勢的歐洲股市從德國到法國跌破年線後，反彈無力、距離年線越拉越遠；最強勢的亞洲日本及南韓也收斂今年大漲榮景，只剩上漲二六％及二％左右。

美以聯手轟炸伊朗轉眼間已經一個月，油價大漲近五成；若再拖上一個月，通膨情況可能更嚴重。此時將不是談論降息而是升息，對股市自然較不利。當油價在一○○美元之上，全球經濟很難被看好。另一方面，中東戰事持續，當地國家主權基金很大機率會出售投資商品（特別是股票）以籌集未來重建資金，或是提供美軍軍費，這也可能是美股下跌主要因素之一，尤其較無流動性問題的高總市值股。當然此賣壓一旦停止或許也會很快回補，有助股市Ｖ型彈升，但這一切都需要觀察美國及伊朗戰事。而私募信貸違約問題也需特別留意。

台股相對國際股市強勢，櫃買指數還一度創新高，無視外資三月大賣八三二五億元，已超過去年全年。此時需觀察美國科技大公司如亞馬遜、特斯拉、xAI、Meta、OpenAI、微軟等當初預估大舉投資資料中心公司動作，是否延後或抽單？畢竟股價下跌對集資就是一大壓力。

台積電ＡＤＲ唯恐跟跌

台積電是台股焦點中的焦點，在中東戰事未結束前，政策護盤首要就是守住護國神山，若一切照舊，台積電先進製程供不應求進而漲價可望持續，台積電今年ＥＰＳ挑戰九○元以上機率大。惟美國高總市值股股價下跌等於下修本益比，會影響到台積電ＡＤＲ價格可能跟跌；另一方面，台股中小型股越來越多股價登上千元，總計達四○家以上（包括興櫃），千元股登上兩千元甚至三千元股增多，股王及股后股價都超過一萬元及七五○○元，本益比有的超過百倍，相形之下，台積電ＰＥ約二○倍是便宜，可以說台積電具補漲機會，否則就是其他大漲千元以上股將拉回！

此外，值得注意的是台股寄望甚深的低軌衛星題材，SpaceX傳出近期有望向美國監管機構提出ＩＰＯ申請作業，市場預期，SpaceX預計六月掛牌上市，募資金額上看七五○億美元，遠高於市場原先預估五百億美元，上市估值可能突破一．七五兆美元，不僅將成為史上最大規模ＩＰＯ案，更將躋身全球總市值前五大企業，甚至一舉超越Meta與特斯拉，與博通相近。（全文未完）

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