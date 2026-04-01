重電概念股彰顯投資價值　能源轉型是資本市場評價基準

當ＡＩ用電與地緣風險同步升高，綠電的價值已不只在減碳，而在穩供、調度與交易能力。從電網強化、儲能擴建到轉供市場擴張，能源韌性正在被放大。

文／呂泰德

過去台灣企業談用電，重點多半先放在成本與電價，綠電採購很多時候則與ＥＳＧ、供應鏈減碳要求及品牌承諾連動。進入二○二六年後，隨著ＡＩ資料中心、先進製程與高耗能製造同步擴張，台電預估至三○年新增用電將突破五○○萬瓩，且未來十年用電需求年平均增量將是過去十年的兩倍以上，顯示企業對電力議題的關注，正由價格導向轉向供電穩定、系統韌性與備援能力。尤其單座大型ＡＩ資料中心用電量已可相當於約十萬戶家庭，當電力負載集中、區域用電快速增加。與此同時，二六年三月以來的中東戰事也持續衝擊全球能源供應穩定，市場重新評估石油、天然氣與電力安全的必要性明顯升高；在這樣的環境下，能源多元化已不再只是長期轉型願景，而是企業與政府須面對的風險管理課題。

缺電成新焦慮

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台電近期預估，台灣二六年用電尖峰負載將達四二九四萬瓩，夜尖峰負載為三八五三萬瓩。面對用電高峰挑戰，台電已規劃新增再生能源與四部新機組，合計五二○萬瓩將陸續上線；但要讓日尖峰備轉容量維持在一成以上、夜尖峰備轉容量維持在七％以上，仍須再搭配抽蓄水力、儲能系統與需求面管理等多元調度手段，才能強化供電韌性並確保民生與產業用電穩定。

同時，美國長時儲能部署也正隨ＡＩ與資料中心用電需求升高而加速，因為這類設施需要更長時段、更加穩定的可用電力。受此帶動，北美企業再生能源購電市場也在改變，合約規模變大、年期拉長，並逐步把儲能、核能與自建電源納入規畫。依美國能源部分析資料中心到三○年可能占美國年發電量最高九％，高於目前約四到五％的水準。Google三月也宣布，已與美國多家公用事業簽下總計一ＧＷ的資料中心需求回應協議，未來大型雲端業者不再只是買電，而開始透過可調節負載參與電網負載管理。另一方面，Nvidia也與Emerald AI及多家能源公司合作，提出把彈性ＡＩ工廠視為電網資產的架構，嘗試把算力建設與發電、儲能及電網彈性規劃一起整合。

隨著ＡＩ與高科技製造擴產推升用電需求，台灣電力系統面臨的挑戰已不只是總量供電，而是如何把供電穩定性、瞬時調度能力與區域電網韌性一起拉上來。

電網升級帶出儲能價值

台電近期評估，受晶圓代工、記憶體、封裝與伺服器等產業鏈擴產帶動，至三○年新增用電預估將突破五○○萬瓩，且二六至三五年的年平均增量將是過去十年的二倍以上。另一方面，先進製程對電壓瞬降極為敏感，實務上毫秒級電壓下陷就可能造成機台跳脫、製程中斷，甚至導致晶圓損失，因此對台灣這種以晶圓廠、封測廠、伺服器組裝與高科技聚落為核心的產業結構而言，電力早已不只是公用成本，而是直接牽動良率、稼動率、交期與投資回收的重要生產條件。（全文未完）

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