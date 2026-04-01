遭疑減產囤貨引爆塑膠袋缺貨　台塑澄清絕無此事

▲台塑六輕廠區照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國際油價飆漲，引發國內「塑膠袋之亂」而立委今（1）日經濟委員會質詢後並召開記者會指出，台塑石化（6505）、中油疑似聯手操弄供應量。對此台塑化指出，美伊衝突爆發，原定於三月分到貨之原料輕油交運受阻，原料有短缺之虞，儘管乙烯減產10%，但未減量供應下游三月需求量；負責中下游加工台塑（1301）針對今年三月份國聚乙烯(PE)客戶之購料需求，係依其過去一年月平均購買實績，採取百分之百足額供料，重申無「假減產、真哄抬價格」等情事。

立委將「塑膠袋之亂」指向，中東戰事爆發之初，台塑化通知下游廠商全面減產，並減量供應並調漲售價，而中油亦配合演出，其溶劑化學品事業群同步針對工業清潔劑與塗料基材所需的甲苯、二甲苯宣布「暫停開單」，這種「先製造斷料恐慌、再趁勢哄抬價格」的手法，涉嫌違反刑法第251條囤積罪。

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對此，台塑化澄清，該公司烯烴事業部輕油裂解廠係生產「台塑麥寮園區內工廠」所需石化基本原料(乙烯、丙烯)後，提供給中游廠商製成塑膠料後，再給下游加工廠製成塑膠包材。

台塑化輕裂廠因麥寮廠區乙烯需求逐年下降，從2021年293萬噸降至去（2025）年191萬噸，去年9月已關停烯烴一廠，維持兩套乙烯廠運轉。

今（2026）年2月28日美伊衝突爆發，荷姆茲海峽的運輸受阻，導致原定於三月份到貨之原料輕油交運受阻，因原料有短缺之虞，於3月9日發佈不可抗力事件（Force majeure）。

並供貨商追問3月輕油是否如期交運，於3月16日確認13.4萬噸輕油無法交運，被迫於3月24日再關停烯烴三廠，僅維持一套乙烯廠運轉，雖然乙烯減產10%；但未減量供應下游3月需求量。

至於負責聚乙烯(PE)生產的台塑表示，美伊戰爭持續，中東原油、輕油及天然氣等上游原料供應中斷，造成原油、輕油及乙烯價格大幅上漲，公司一向重視國內民生物資供應之穩定，針對今年三月份國內聚乙烯(PE)客戶之購料需求，係依其過去一年（2025年3月至2026年2）)之月平均購買實績，採取百分之百足額供料，惟為避免下游客戶伺機搶購囤積聚乙烯(PE)，3月分三階段供應，第一周供應50%、第二周供應25%、第三周供應25%。

台塑三月份聚乙烯(PE)實際供應國內客戶2萬194噸，除較過去一年客戶月平均購買實績1萬6897噸，增加3297噸外，也較今年1、2月份國內月平均銷售量1萬7621噸，增加2573噸，顯示3月分對於國內客戶仍足額供料，並無減量供應及囤積之情事。

有關3月份聚乙烯（PE）銷售價格，因3月份中油乙烯合約價格，依計價公式於3月26日才得知由2月每噸792美元，上漲至3月1,155美元，每噸增加363美元，反映乙烯成本，上漲幅度46%，雖分階段調整售價(第一周未調整價格、第二周每斤上漲10.5元、第三周每公斥上漲6元，3月平均售價漲幅僅每公斤6.75元，折合每噸210美元，與原料乙烯漲幅363美元相比，尚不足153美元，價差均由公司自行吸收，以減輕對國內民生物資價格衝擊。

台塑化、台塑否認有無民意代表所述「假減產、真哄抬價格」之情事，願配合法務部調查，還原事實真相，並嚴正譴責不實言論，以避免對社會造成動盪不安。

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