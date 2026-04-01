最新研究：砸錢赴美讀「3大科系」恐血本無歸！薪水翻倍得靠這行

▲最新研究打破留學迷思，砸大錢出國攻讀社工、心理與教育等熱門研究所，投資報酬率極低甚至為負；反觀醫科、法律與藥學則是吸金保證，薪資最高狂飆近3倍。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

許多人懷抱著出國深造、鍍金求高薪的夢想，但如果選錯科系，恐怕只是讓錢包大失血！美國最新一項針對長達30年、涵蓋數十萬名學生的追蹤研究指出，攻讀部分熱門領域的研究所學位，其實是一項「極度危險的投資」，不僅無法為未來的職涯與薪資帶來實質幫助，甚至可能面臨投資報酬率歸零或呈現負數的慘況。

心理與社工等熱門科系竟淪為賠錢貨

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根據《紐約郵報》報導，美利堅大學高等教育與經濟研究中心發布的最新報告，這項以耶魯大學托賓經濟政策中心研究為基礎的調查，分析了德州公立大學過去30年來約80萬名學生的數據，藉此計算研究所學位對專業人士一生收入的影響。

結果顯示，若將學費等攻讀學位的完整成本計算在內，包含社會工作、心理學以及課程與教學等熱門領域的研究所學位，其投資報酬率極低，甚至可能是負數。美國企業研究所高級研究員庫柏在接受外媒訪問時直言，雖然在某些情況下研究所學位能帶來財務上的好處，但這絕對是一個風險極高的選擇，學生在下決定前必須掌握充分的資訊。

醫學與法律領域傲視群雄 成吸金保證

不過，並非所有的研究所學位都讓人心碎。對於那些立志攻讀醫學、法律和藥學領域的學生來說，這份報告無疑是一劑強心針。研究人員發現，這些專業領域的學位擁有最高的投資報酬率。數據明確指出，取得醫學博士學位的人，未來薪資幾乎能翻漲近三倍；而獲得藥學博士學位的人，薪資漲幅也高達三分之二以上。耶魯大學經濟學家、報告共同作者阿爾頓吉強調，這項研究傳遞的最重要訊息，就是要為學生提供更透明、更完善的資訊，幫助他們判斷哪些研究所課程才真正值得投入寶貴的時間與金錢。

女性與全職學生獲益最大 專家警告別只看畢業起薪

報告中也點出了一個值得關注的現象，整體而言，研究所課程對於女性、全職學生，以及在大學時期就讀較低薪資科系的人來說，帶來的薪資提升效果最為顯著。瓦薩學院經濟學助理教授、報告共同作者朱正仁則特別警告，許多準研究生在挑選學校時，往往只看重該系所畢業生的平均薪資，這其實是個非常糟糕的想法。

他解釋，這些擁有亮眼薪資的畢業生，很可能在進入研究所之前就已經具備極高的職場身價。他建議學生，最起碼應該要將就讀研究所前與後的薪資水準拿來進行交叉比對，才能精準評估該學歷的真實含金量。



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