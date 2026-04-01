進口汽車關稅若全降至零　財政部：牽涉稅收368億

▲財政部政務次長陳勇勝、資料照。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

財政部次長陳勇勝今天出席立法院財政委員會公聽會時表示，如果汽車關稅對其他國家也降至零，目前世界貿易組織（WTO）有166個會員國，整體進口產值大約新台幣2103億元，所牽涉的關稅稅收大約368億元。

立法院財政委員會今天舉行「因應對等關稅與淨零碳排，是否應修改海關進口稅則，免除進口車與汽車零組件關稅，並將使用牌照稅改以碳排量稽徵」公聽會。

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國民黨立委賴士葆表示，台美關稅談判將汽車關稅從現行的17.5%降為0，衝擊不可謂不大，若把汽車業及周邊零組件業加起來，大約影響30萬人生計。 經濟部已匡列約30億元，規劃作為專項經費，專門支持國內汽車產業及相關零組件發展，協助業者因應衝擊、推動轉型升級。

賴士葆表示，政府現在匡列30億元說要幫忙轉型，「加1個0才差不多」，不然現在全垮了，不知道怎麼活，政府乾脆對外宣布，汽車行業不要了，回去吃自己。 賴士葆說，基於WTO公平貿易原則，現在美國進來的降為0，政府對其他國家進口關稅也要降成0，財政部要及早去因應，也要跟美國談，不要老是只有「唯美國是從」。

汽車商業同業公會全聯會理事長劉錦村表示，他個人支持降稅，降低關稅是先進國家的趨勢，台灣應該也要跟著降，對台灣也是加分的，美國車降了也不應該排除其他的關稅不降，但也不一定要歸零。

劉錦村說，國內汽車產業過去5、60年只有保護，但製造廠卻在忽悠政府，只要有做出來就好，如同他經常在說，台灣這種究竟是汽車製造廠，還是代工廠，若國產車是以國內市場為目標，應該適度的開放進口來進行競爭。

台灣區車輛工業同業公會秘書長吳智魁表示，就全球汽車市場發達國家來說，大陸整車關稅是15%、零件進口關稅是0到10%、美國乘車用關稅雖然只有2.5%；但是為了保護其小貨車產業，關稅稅率達25%，零組件關稅則是0到6%。因此，整車關稅要與零件的關稅差距要50%以上，產業才得以發展。

陳勇勝表示，汽車零組件等不影響國內產業的13項關稅降至零，財政部已在3月20日行文給經濟部，就產業的主管立場提出稅式支出評估報告。

至於汽車整車關稅的部分，陳勇勝說，台灣在2002年進入WTO之後，關稅從30%降到目前是17.5%。WTO會員國目前有166個，整體進口產值大概2103億元左右，若關稅將至為0，影響的稅收大概會在368億元左右，涉及到跨部會之間的審慎的研議跟評估。