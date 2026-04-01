外資轉賣為買回補232億元　台塑、南亞、台化入列買超前10大

▲台股示意圖。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
中東戰事停火露出一線曙光，今（1）日台股展開強勢反攻，終場站回3萬3千點大關，而外資終止連續四日賣超，回補232.51億元，台新新光金（ 2887）法說釋出今年股利優於去年，外資買超4萬2920張，為買超第一名個股，台塑四寶台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）均入列外資買超前十名個股，對於記憶體族群華邦（2344）仍站在賣方，調節3萬629張。
台積電（2330）領頭攻堅，站回1800元，台股開高走高，大漲1451.83點或漲幅4.58%，以33174.82點作收，成交量為6173億元。
根據證交所統計資料，外資買超232.51億元，終結連續四天賣超，投信買超101.1億元；自營商合計買超216.19億元，當中自行買賣部分買超67.6億元，避險方面買超148.58億元，三大法人今日合計買超549.8億元。
外資今日買超前十大個股、張數，分別為台新新光金4萬2920張、友達（2409）3萬3792張、中鋼（2002）1萬8821張、南亞1萬6451張、中信金（2891）1萬895張、鴻海（2317）1萬467張、台化9230張、台塑8452張、合庫金（5880）7968張、兆豐金（2886）7451張。
外資今日賣超前十個股、張數，分別為華邦電（2344）3萬629張、力積電（6770）2萬6480張、群創（3481）1萬3927張、聯電（2303）1萬1626張、正文（4906）1萬1341張、定穎投控（3715）9351張、華通（2313）7884張、大聯大（3702）4803張、菱生（2369）4647張、敬鵬（2355）4359張。
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