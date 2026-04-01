LINE爆盜號災情！「原台灣之星用戶」重災區　數發部緊盯

▲LINE爆盜號災情、示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

針對媒體報導不肖人士利用台灣大哥大語音信箱功能與 LINE 驗證機制以盜取帳號，數位發展部（簡稱數發部）今（1日）表示，台灣大哥大調查結果顯示，受影響的系統為供原台灣之星用戶使用的語音信箱，台灣大哥大已緊急修補此漏洞。

數發部強調，已在第一時間督導台灣大哥大與 LINE 盡速釐清事實並進行緊急應處，同時督導三大電信業者全面盤點，以確保用戶權益。

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台灣大哥大與台灣之星於2023年12月1日正式合併，台灣之星納入台灣大哥大，此部份用戶是此次事件受災戶，數發部指出，由於語音信箱使用預設密碼，若用戶未修改預設密碼，用戶以外人員也可透過輸入手機號碼及預設密碼聽取留言，進一步取得LINE的語音驗證碼。台灣大哥大已緊急修補此漏洞，針對使用預設密碼聽取留言者，引導至客服，核對身分後重新設定語音信箱密碼，以提升語音信箱安全。

為確保民眾權益，數發部已責請台灣大哥大、中華電信與遠傳電信三大電信業者全面盤點，確保所有提供用戶之服務，無類似情形。台灣大哥大亦依資通安全管理法規定，向本部通報資通安全事件。

數發部說明，在LINE方面，該公司表示已就本次事件啟動調查，並持續監控平台安全；另針對帳號異常情形，提供客服協助處理機制，依用戶帳號是否綁定Apple或Google帳號，提供不同之帳號復原或後續處理方式。

數發部將持續關注事件發展與即時通訊平台帳號安全維護機制之運作情形，並督導業者避免再次發生類似狀況。

數發部也提醒民眾，若帳號出現異常情形，應儘速透過官方客服管道尋求協助，並留意帳號安全設定及登入狀況，若非本人申請卻收到驗證碼務必提高警覺，也要避免使用預設設定或點擊不明連結，以降低帳號遭冒用之風險。

