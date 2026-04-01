財報2025公布6檔遭處置　永冠-KY從4／7起起停止交易

▲永冠-KY未如期公布去年財報， 4月7日停止交易。（圖／證交所）

記者巫彩蓮／台北報導

一般上市以及第一上市公司去年財報都於昨日（3月31日）申報完畢，證交所經形式審閱，永冠-KY（1589）因未如期公布去年財報，將停止買賣，而中福（1435）、森崴能源（6806）列為變更交易方法，也就是被打入全額交割，相關處置措施自4月7日（下周二）起執行。

證交所審關閱上市公司去年財報，公布相關處置如下，並於下周二起執行處置措施：

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一、列為變更交易方法：

1.中福國際最近期公告申報之財務報告經會計師出具保留意見之查核報告，核有證交所營業細則（下稱同細則）第49條第1項第3款規定情事，爰將其上市有價證券列為變更交易方法。

2.森崴能源最近期公告申報之財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定之情事，爰將其上市有價證券列為變更交易方法。

二、列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式：

1.台揚（2314）前因有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價方式在案。嗣查該公司最近期公告申報之財務報告，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，符合同細則第49條第1項第3款，爰將其上市有價證券併案列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

2. 虹光（2380）前因有同細則第49條第1項第1款及第3款暨第49條之2第1項第4款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價方式在案。嗣查該公司最近期公告申報之財務報告，經會計師出具之查核報告已無繼續經營能力存在重大不確定性之情事，核已符合同細則第49條第2項第3款，惟仍有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，爰將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併採行分盤集合競價交易方式。

三、取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法：

力銘（3593）前因有同細則第49條第1項第1款及第3款暨第49條之2第1項第4款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案。嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，且經會計師出具之查核報告已無繼續經營能力存在重大不確定性之情事，核已符合同細則第49條第2項第3款及第49條之2第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，惟尚未符合同細則第49條第2項第1款規定，爰取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

四、停止買賣：

永冠-KY（前因有同細則第49條之1第1項第7款及第49條之3第1項第2款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法並採行分盤集合競價方式在案。嗣查該公司未依法令期限公告申報114年度財務報告，核有同細則第50條之3第1項第1款規定情事，爰停止其上市有價證券之買賣。

另外，證交所之前公告麗嬰房（2911）自3月27日起提前執行處置措施。



