快訊／華紙並列3檔「抓去關」新名單　聯發科遭列注意股

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（1）日公告新增3檔處置股，皆自明（2）日起至4月17日改採人工撮合，包括老牌造紙股華紙（1905）、資通訊 (ICT) 設計服務公司微程式（7721）雙雙上榜，另外，包括華紙、微程式、高價IC設計股聯發科（2454）等19檔個股遭證交所列注意股，提醒投資人冷靜看待。

3檔處置股清單：

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華紙（1905）：5分鐘撮合一次

理由：

華紙在連拉4根漲停後，今日摜至跌停價16.7元作收，不過華紙最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.98%，且4月1日凱基證券商賣出之比率為69.11%，累計短期內有4個交易日列為注意股，今日進一步打入處置。

微程式（7721）：5分鐘撮合一次

理由：

微程式今日以上漲2.9元或3.92%、每股76.9元作收，因最近6個營業日累積收盤價漲幅達43.74%，且4月1日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之27.93 倍，且4月1日之週轉率為15.47%，累計已有3個交易日遭列注意股，今日進一步打入處置。

泓瀚（4741）：5分鐘撮合一次

理由：

今日以每股37元作收，連續3個營業日達注意股標準，今日以最近6個營業日累積最後成交價漲幅達41.15%、今日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大9.83倍、今日週轉率達16.05%，進一步列入處置。

注意股清單

證交所今日同步公告19檔注意股，除了華紙、微程式、聯發科以外，還包括恩德（1528）、華通（2313）、敬鵬（2355）、志聖（2467）、智原（3035）、建漢（3062）、大量（3167）、正文（4906）、榮科（4989）、華孚（6235）、宏正（6277）、元昌（6443）、禾榮科（7799）、高力（8996）、美德醫療-DR（9103）、明輝-DR（911608）

櫃買中心今日注意股名單除泓瀚以外，另包括：弘塑（3131）、台嘉碩（3221）、同致（3552）、信立（4303）、聯光通（4903）、IET-KY（4971）、德宏（5475）、九豪（6127）、立敦（6175）、東典光電（6588）、均華（6640）、雍智科技（6683）、亞泰金屬（6727）、聯寶（6821）、榮田（7709）、萊德光電-KY（7717）、印能科技（7734）、鈦昇（8027）、擎亞（8096）