鴻海新輪值CEO蔣集恆出線　首拋2大核心方向「提高獲利能力」

▲鴻海輪值主席異動，左起卸任輪值主席楊秋瑾、鴻海董事長劉揚偉、新任輪值主席蔣集恆。（圖／鴻海提供）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）園區長楊秋瑾完成第二屆輪值CEO任務，今（1）日由事業群總經理蔣集恆接任新一任輪值CEO職位並正式生效。蔣集恆拋出兩大核心推動方向，「首先是發揮事業單位背景優勢，做好CEO業務，協助公司擴大經營規模，並實質提高獲利能力。同時，持續精進公司治理，打造專家型團隊，未來一年將致力於建構完整且有系統的 Know-how，聚焦業務單位的實際需求，透過調整資源與精準控管風險，維持全球領先的競爭力。」

此次交接，象徵鴻海高階CEO團隊培訓制度的成熟穩定，也是集團邁向制度化經營與專家型治理的重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正式卸任輪值CEO後，楊秋瑾於交接典禮上表示，「輪值CEO不僅是職位輪替，更是集團治理能力制度化非常重要的一步。」她指出，透過此制度，「核心高階主管能得到經營者格局的視角鍛鍊，輪值的寶貴經驗不僅存在於個人，而是沉澱為可複製的方法論，進而形成長期穩定發展的經營體系。」

在其輪值CEO任內，楊秋瑾聚焦經營節奏與治理推進，帶動跨單位協同與關鍵專案落地，強化集團整體運營效率與執行力。其領導成果亦獲國際肯定，包含入選 Fortune「Asia’s Most Powerful Women」，以及於2026年3月獲 Manufacturing Digital 評選為「Top 10: Women in Manufacturing」，並曾榮獲中華軟協 - 金漾獎女力科技獎肯定。

相關成果不僅展現其經營能力，也體現輪值CEO制度在培養具備實戰推動力與整體經營視野之高階經營者上的價值，進一步強化集團制度化經營的基礎。

鴻海科技集團董事長劉揚偉在交接典禮上，特別感謝楊秋瑾在過去一年來對集團的貢獻，他強調：「CEO高階主管培訓的核心，在於親自參與，實際解決經營管理上的問題。我們不斷透過 Debug（解決問題）的心態與 Methodology（方法論）的建構，強化集團的經營體質，也讓人才成長與制度建立並行。」輪值 CEO 制度的持續推動，展現了集團在面對AI時代挑戰時，透過人才培育與制度創新，確保全球化布局下的穩定營運與永續成長。

接棒新任輪值CEO後，蔣集恆表示，「承接此職位是一份沉甸甸的責任」。他指出，過去兩年輪值CEO的運作，已讓集團治理模式更清楚，業務單位與中央單位的互動更深入，未來公司治理發展路線也更明確，已為集團制度打下了堅實的起點。」

針對未來一年的任期，蔣集恆提出了兩大核心推動方向，「首先是發揮事業單位背景優勢，做好CEO業務，協助公司擴大經營規模，並實質提高獲利能力。同時，持續精進公司治理，打造專家型團隊，未來一年將致力於建構完整且有系統的 Know-how，聚焦業務單位的實際需求，透過調整資源與精準控管風險，維持全球領先的競爭力。」

蔣集恆，1966 年出生於臺灣。畢業於美國克萊蒙研究大學，人力資源發展與組織策略管理專業，碩士學歷。於1999年加入鴻海科技集團，在2000年初期派駐美國加州負責集團個人電腦相關業務，2005年後擔任重要客戶業務統籌。2021年接任事業群總經理至今。