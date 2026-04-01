高科大校長吳忠信率隊出席越南海洋大學70周年校慶　將擴大學術交流

▲左起高雄科技大學副教務長潘俊仁助理教授、吳忠信校長、楊鈺池教授參加越南海洋大學70周慶。（圖／記者楊鈺池提供）

記者張佩芬／台北報導

高雄科技大學吳忠信校長接受越南海洋大學邀約，參加該校今(1)日舉行的建校70週年慶活動，致詞時提出未來將積極擴大兩校老師和學生學術交流活動。我國陽明、長榮與萬海航運與多家攬貨公司都有雇用該校畢業生，包括在船上工作的船員。

隨行的高雄科大教授楊鈺池指出，越南海洋大學位於海防，有2萬多學生和近一千名教師，所培育海事人才眾多，越南政府海事機構重要官員不少出自該校，並遍佈海運、港務與物流界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲越南海洋大學學生穿著船員服擔任接待，各個活潑大方。（圖／楊鈺池提供）

兩校簽訂姊妹校數十載，許多學生和老師交流頻繁。吳忠信校長在該校國際學院以全英教學，註冊費是普通學生三倍，學院經常邀請外國教授教學，並與美國海事學院做交流，學生英文能力佳且有豐富海事專業背景，估計是海科大招生碩士學生和老師來校就讀博士學位的潛力開發市場，所以在國際學院歡迎會場以英文致祝賀詞，希望促進兩校更多交流機會。

吳校長表示，藉由學術交流活動，且學習台灣風土民情文化，相信可以作為培育台灣航運公司所需搖籃和人材供需平台。越南海大老師與學生對吳校長的談話表示高度讚賞與肯定，並留下深刻印象，預料未來能有更深度的交流與合作。