荷莫茲海峽逐漸開放中　海運界都看川普明天怎麼說

▲伊朗外長上周三透露約有20艘船可以安全通過海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／綜合報導

伊朗外長阿拉格齊上周三(26日)公開表示，對於伊朗友好的國家，荷莫茲海峽都是可安全通行的，中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克、印度、孟加拉國等國約20艘船隻都可以安全通過海峽，大陸媒體認為4月開局中東航線走向復甦，對此本國與外籍船公司高階、大型攬貨公司負責人認為，要看明天上午川普談話內容。

我業者指出，從川普過去幾次談話來看，美國準備停戰了，至於能否與伊朗達成停戰協議還有待觀察。3月30日，伊朗議會國家安全委員會已經通過了一項擬對通過荷莫茲海峽的船隻實施監管並徵收通行費的法案，稱為「荷莫茲海峽管理計劃」，是否會真的實施對海運市場影響也很大。

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該計畫雖然違反「聯合國海洋公約」於1982年通過、1994年生效，保障船隻通過荷莫茲海峽等航道的航行權，但伊朗顯然不想遵循國際法，而波斯灣國家估計也不可能容忍這項收費，會不會有對抗行動又是一大問題。

美國白宮宣佈，總統川普將在台灣時間明日上午9點，針對伊朗情勢，發表重大談話，海運業界認為，這次談話能不能有具體內容，是對荷莫茲海峽後續發展的重要觀察指標。另多國政府都在努力與伊朗協商荷莫茲海峽通行問題，目前部分國家已經有突破，讓該海峽走向逐步開放的路。

不過海運市場很特別，有權宜籍船制度，絕大多數商船都是登記為權宜籍船，伊朗認定友好國家是以權宜籍船國來認定，還是看船東是哪一國船東，也需要觀察。

中國外交部發言人昨日例行記者會證實，近日已有3艘中國船舶通過荷莫茲海峽，經船舶追蹤資料顯示，其中兩艘中遠海運的大型貨櫃船，是在本周一成功駛出荷莫茲海峽。

至於中遠海運上周重啟阿聯酋、沙特等重點目的港接受的訂艙服務，船隻是和法國達飛航運一樣，彎靠荷莫茲海峽外的港口卸貨，再以陸運轉至波斯灣國家；據攬貨業者指出，我國貨櫃船公司也在研究採取相同作法。