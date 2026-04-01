微軟加碼新加坡55億美元布局雲端與AI　東南亞投資再擴大

▲微軟。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒報導，Microsoft宣布，將在2029年前於新加坡投入55億美元（約新台幣逾1700億元），用於雲端與人工智慧基礎建設及相關營運，進一步擴大在東南亞市場布局。

根據外媒SeekingAlpha報導，微軟副董事長兼總裁Brad Smith表示，此項投資展現公司對新加坡作為全球數位樞紐的長期信心，未來將持續強化AI應用能力、資安韌性及治理架構，協助當地企業與民眾更有效運用AI技術。

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除基礎建設外，微軟也同步推動人才培育計畫。公司指出，新加坡所有大專院校學生將可免費使用為期12個月的Microsoft 365 Premium與Copilot服務，教師則可透過「Microsoft Elevate for Educators」接受AI培訓，非營利組織領導人也將透過相關計畫提升數位能力。

事實上，微軟近期持續加大在東南亞投資力道。本週亦宣布，將於2026至2028年間，在泰國投入超過10億美元，用於雲端與AI基礎建設及營運發展。

近年來，微軟已陸續在印尼、馬來西亞與印度等地承諾投入數十億美元，顯示其積極搶攻AI與雲端需求快速成長的新興市場。

受相關消息激勵，微軟股價盤前上漲約2%，市場看好其AI與雲端業務持續擴張帶來的成長動能。