萬坪公園+新蘆線坐鎮！　新莊房仲揭體育園區高CP值物件

▲新莊不只重劃區夯，舊市區指名度也相當高，尤其是新莊體育園區、捷運新莊站商圈。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

新莊副都心新案站上8字頭，在房市不景氣之際，還有新案繳出快速完銷成績，顯見新莊購屋剛需強。在地房仲表示，新莊不只重劃區夯，舊市區指名度也相當高，尤其是新莊體育園區、捷運新莊站商圈。

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新莊副都心房市發展多年，新案房價站上8字頭，在房市不景氣的環境中，還有新案繳出快速完銷成績，顯示新莊地區剛性需求強勁，而新莊除了重劃區房市亮眼，舊市區指名度也相當高。

永慶房屋新莊新泰店長蔡紹安表示：「新莊體育園區，在地也稱為萬坪公園，該區屬上新莊舊市區，除了坐擁完整的運動休憩場域，環境相當舒適，由於區域開發得早，生活機能也非常便利，吃喝採買一應俱全。」

交通機能更是一大賣點。蔡紹安表示：「新莊體育園區商圈擁中原路、中華路等主要幹道，公車班次多，又緊鄰台65線、捷運新莊站，交通四通八達，吸引新莊在地、三重、板橋等區的客戶購屋，新莊體育園區的優勢就在於，捷運站+大公園。」

▲新莊體育園區居住環境佳，生活機能也相當便利。（圖／永慶提供）

房價方面，蔡紹安介紹：「該區公寓產品多，以1樓、門口可以停車的物件來說，成交單價落在60~65萬元，2~3樓約38~43萬元、4~5樓則僅34~36萬元，相當好入手。」

蔡紹安接著介紹：「區域中古大樓屋齡多在25~30年，5字頭就能入手，2房總價1200~1500萬元、3房1500~2000萬元，CP值相當高。」

蔡紹安觀察：「在這1~2年房市不景氣中，區域2、3房的主流產品價格並無修正，有些熱門社區依舊是釋出相當稀少，價格穩定性極高。」

展望未來，蔡紹安認為：「塭仔圳重劃區開發在即，推案價勢必在6字頭起跳，新莊體育園區就是首要受惠的區域之一，相當看好。」

▲蔡紹安相當看好新莊體育園區、捷運新莊站商圈的房市展望。（圖／永慶提供）

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