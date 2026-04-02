荷莫茲海峽通行費開徵　海運高層：是航運貿易另一個災難開始

▲伊朗如果真的徵收荷莫茲海峽通行費，海運自由生態將丕變。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

伊朗戰爭或將結束，但伊朗議會通過「荷莫茲海峽管理計劃」，要開徵海峽通行費，海運界高階指出，這項計畫一旦執行，將是航運貿易另一個災難的開始；陽明海運前董事長謝志堅則指出，波斯灣與歐洲國家等是否要派護衛隊通行海峽，還是要用武力制裁伊朗，或是暫時以付費方式解決眼前問題，就看主要關聯國家的共識了。

長期以來，海運市場一直是最自由的市場，在「無害通行權」支持下，讓國際通商無阻，《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)也明訂，所有國家船舶在不損害沿海國和平、良好秩序與安全的前提下，享有快速且不中斷的通過他國領海的權利。

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海運界高階指出，如今伊朗不但要收荷莫茲海峽通行費，還限定誰可通行，誰不可通行，除了金錢的問題，也讓地緣政治問題惡化，海峽內的波斯灣國家，都將因伊朗這項收費拉高所有進出口貨的運輸成本，並牽連與其貿易往來的國家，海運自由的生態也將開始被破壞與侵蝕。

估計波斯灣國家不會允許這樣的收費存在，但是如何讓伊朗打消念頭，估計又是一道難解的習題，而多數國家也不希望伊朗這個計畫實現，否則未來難保不會有其他國家有樣學樣，讓全球航運貿易秩序大亂，消費者負擔拉高。

謝志堅則指出，川普認為已經消毀伊朗的核武，美國任務完成，荷莫茲海峽問題他不管了，接下來就看波斯灣國家與主要原油進口國如何應對伊朗的海峽通行費。

謝志堅認為，巴拿馬運河百年前是犧牲數萬人性命，耗資百億美元建造的，收費合情合理，荷莫茲海峽不屬於伊朗，海峽北邊還有阿聯酋與阿曼，伊朗當然沒有權利收費，伊朗說要收費，必然引起眾怒，帶來紛紛擾擾。

單就貨櫃船運來看，波斯灣貨櫃量在全球占比僅3%，影響不是很大，關鍵在原油與LNG，目前沙烏地阿拉伯加強透過紅海沿岸延布港(Yanbu)出口原油，接近每日500萬桶的出口目標，使沙國能有效避開荷姆茲海峽的不確定性，確保原油持續穩定出口，另一方面也研究在北邊開一條運河，但開運河需要相當長時間，解決不了眼前問題。

現在就看主要關聯國家是要派艦隊護航，還是要與伊朗開戰，或是暫時允許通行費收取，如果各國願意先付通行費解決眼前問題，就貨櫃船運來說，目前臨時卸在印度與東南亞國家的波斯灣進口貨，就可以立刻恢復運送，在波灣各國已經開始無貨可賣的現實下，估計海運市場會有約三個月的運輸高峰，運價也會有一波上漲。

接下來如果紅海危因伊朗戰爭結束，胡塞停止攻擊商船，紅海恢復正常航行，船隻免繞好望角多出來的運力，卻會讓市場因運力過剩問題造成運價下修。