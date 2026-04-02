台股藏變數「AI撐不住」　專家示警轉折點

▲謝佳穎認為，今年台股最大變數，在AI是否泡沫及法人出場時機。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球經濟步入低空飛行階段，AI產業雖仍是市場明燈，但地緣政治與高通膨陰影揮之不去。投資達人、兩岸知名投資講師謝佳穎透過技術面「潮汐原理」與波浪理論，預警5月將迎來關鍵轉折；並提醒投資人接近37000點高位震盪，需特別提高警覺，精準配置資金並落實風險控管。

全球股市自2023年起大幅上揚，背後最關鍵的推力即是AI晶片產業鏈。謝佳穎指出，2025年下半年，亞馬遜、微軟、Google與Meta等科技巨頭紛紛宣布大幅增加AI投資，競逐新世代算力版圖，即使在GPU競賽上落後輝達，仍透過雲端與自研晶片布局，鞏固競爭力。

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以Google為例，其生成式AI系統Gemini用戶持續攀升，雲端業務年增近5成，並加速推理用TPU晶片研發，市場也出現從訓練模型轉向推理模型的趨勢。AI應用正逐步朝通用人工智慧邁進，儘管距離全面落地仍有距離，資本支出卻已率先啟動。

但宏觀環境存在變數。謝佳穎指出，國際貨幣基金（IMF）預估2026年全球經濟成長率僅約3.1%，屬中低度成長且波動頻繁格局。美國關稅政策仍可能再起波瀾，對傳統產業壓力不小。還有稀土與半導體供應鏈管制、地緣衝突、油價波動及通膨壓力，都可能牽動市場情緒。

儘管如此，AI投資仍支撐美國科技巨頭擴張，台灣出口與資本支出也持續受惠。不過，謝佳穎提醒今年最大的兩個變數，一是AI是否形成泡沫，二是法人何時大幅獲利了結。

他直言，現今美國創投市場3分之2的資金集中於AI，顯示熱錢過度集中。他舉例，Alphabet雖然雲端獲利創新高並加碼投資，股價卻跳水跌破月線；輝達財報破紀錄後股價卻由紅翻黑，反映出市場開始質疑，基礎建設的巨額支出能否跟上實際獲利速度？特別是消費端應用尚未普及，大幅獲利仍有變數。

至於法人可能的調節時點，他認為可從基本面與市場面兩方面觀察。當股價因噴出行情而本益比過高，或財報利多已反映卻不再上漲，便可能出現賣壓；此外，第1季強勢股也常在第2季遭基金結帳調節，加上地緣政治突發事件，都可能成為觸發因素。

他提醒，第2季可能出現轉折。以波浪理論分析，自2025年4月低點17306起漲至今，行情呈現延伸浪型態，農曆年後挑戰35000點附近後受油價上漲壓抑，後續仍有再攻機會。依技術推算，指數目標可能落在33300與37650點區間，若守住31164點，仍具上行條件，並需留意5月前後的時間轉折。

謝佳穎表示，若大盤未跌破週K線末升段起點26395點，大型修正尚不至於發生，但高檔震盪在所難免。投資人應在指數接近38000點預期目標時，做好資金配置與停損停利準備。在全球經濟低速前行與AI熱潮並存下，市場將呈現「上有壓力、下有支撐」的震盪走勢，只有定期檢視持股、依據基本面與技術面調整，才能在亂流中穩住航向，等待下一次順風起飛。



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