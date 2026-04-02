達人教抓飆股布局賺翻倍　比看K線有效率

▲謝佳穎強調，資金要做有效率的運用，關鍵就在看懂滾量突破。（圖／鏡週刊提供）

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全球經濟成長放緩、地緣政治陰霾未散，市場卻仍在AI浪潮帶動下，持續上沖下洗。兩岸知名投資講師、專職投資人謝佳穎認為，面對總體變數升高與AI熱潮交織局面，投資策略必須動態修正，透過鎖定主流族群、提高資金效率，才能在波動中守住成果，等待下一段行情到來。

謝佳穎指出，台積電仍是目前台股最重要觀盤指標，另外包括晶圓製造族群、矽光子、ABF載板、特用化學等供應鏈，搭配上游原物料，如玻纖布、記憶體及低軌衛星題材，都是上半年觀察重點。「掌握市場主流，適時調整部位才不會流於騎驢找馬，操作也會更得心應手。」

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確認市場主流風格、鎖定標的後，接著就是上車時機；「資金要做有效率的運用，在底部慢慢買進等上漲，並非好策略。」他舉例，2025年5到8月，南亞科成交量已有增溫，但到了9月才開始突破型態壓力，關鍵就在必須看懂「滾量突破」意涵。

謝佳穎解釋「滾量」定義，即個股或大盤連續3日收盤收高且量增，最好是第2天成交量就大於5日均量。「滾量目的在快速脫離底部，配合利多消息、一波攻頂；若連續2日出現量縮，那麼第2日或第3日的低點就是支撐點；守住續抱，反之收盤價跌破支撐，代表該段滾量行情結束。」

像去年9月3日南亞科連3日成交量增，且第2日成交張數超過5日均量，第3日持續量增且股價收在最高、53元，符合滾量突破定義；持有至9月10日，當時南亞科連續2日成交量縮，觀察盤中低點為54元，此價位即是支撐點；只要接下來股價沒有跌破，都可續抱。「要注意的是，滾量結束不等於轉空，僅意味該波段結束，可能重新啟動或進入整理。」

此外，謝佳穎還會觀察MACD指標DIF是否挑戰前波高點。「DIF一路走高，暗示有機會進入主升段，確認這點後，去年11月我再度加碼記憶體；至於未來目標價及何時出脫，就要視財報、大盤風格是否轉變而定。基本上先守月線，一旦月線跌破且下彎，就會獲利了結。」

他笑說，為了擴充影音編輯、提升電腦規格，11月還買了2條DDR5-32GB動態記憶體，花了1萬出頭；到了今年2月同款報價居然上漲到29400元，看來記憶體漲價題材，果然是股價最強支撐；目前主要持股旺宏，獲利已逾1倍。

跟著謝佳穎學技術分析超過20年的曹先生形容，「去年10月指數約2萬7000點，當時老師就說，台股這波多頭強勁，能看到3萬6000點；很多人不可置信，但過去經驗，老師對盤勢規劃向來精準，且記憶體族群已發動攻勢，若有跟上老師腳步，現在獲利翻倍。這種重視基本面的分析功力，令人佩服。」

身為兩岸知名投資講師，謝佳穎的專業分析訓練養成，早在大學時期就已萌芽；當時，他的鄰居正好是上市公司操盤手，市場研究底蘊深厚，對主力控盤K線路徑規劃尤其在行，兩人亦師亦友，討論氣氛相當熱絡。

謝佳穎在投顧時期的同事回憶，「記得10多年前曾一起上台解盤，他才講完，長官立刻發出驚嘆；不但氣勢很穩，還容易讓人專注，各券商據點也喜歡找他演講。有趣的是，大陸曾有企業家想找他當小孩的家教；我只聽過數學家教、英文家教，投資家教還是頭一回，可見真的名氣響亮！」



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