川普演說！台積電漲10元至1865　台股漲逾290點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美國總統川普台北時間今（2日）演說，美股4大指數全面收漲，台股今以33218.02點開出，指數上漲43.2點，漲幅0.13％。台積電開盤上漲10元至1865元，台股上漲290.58點至33465.40點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1865元，漲幅0.54％；鴻海（2317）上漲1元至198元；聯發科（2454）上漲35元至1500元；廣達（2382）維持平盤來到290.5元；長榮（2603）下跌0.5元至204元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲224.23點或0.48％，收在46565.74點；標準普爾500指數上漲46.8點或0.72％，收6575.32點；那斯達克指數上漲250.32點或1.16％，收在21840.95點；費城半導體指數上漲214.11點或2.82％，收7802.31點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46565.74
|▲224.23
|▲0.48%
|S&P500
|6575.32
|▲46.8
|▲0.72%
|NASDAQ
|21840.95
|▲250.32
|▲1.16%
|費城半導體指數
|7802.31
|▲214.11
|▲2.82%
資料來源：證交所
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